Loredana Lecciso: "Io e Al Bano ci siamo ritrovati, ma non c'è nessuna passione ardente"

Qualche giorno fa Al Bano aveva colto tutti di sorpresa annunciando il riavvicinamento con Loredana Lecciso che, intervistata dal settimanale DiPiù Tv, ha confermato la notizia.

La coppia, che per un lungo periodo è stata al centro del gossip dopo la partecipazione del cantante a L’Isola dei famosi e i battibecchi avvenuti a mezzo stampa, ha scelto di tutelare la propria privacy dopo aver dato in pasto ai giornali i retroscena della loro vita privata. Questo silenzio sembra aver fatto bene ad entrambi e, nonostante su Al Bano continui ad essere presente l’ombra di Romina Power, l’artista ha fatto la sua scelta ed è tornato tra le braccia di Loredana.

“ Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia – ha spiegato la Lecciso - . Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti ”. “ È successo e basta, Al Bano del resto è l’unico uomo della mia vita – ha sottolineato lei - . La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo ”.

Il riavvicinamento tra la Lecciso e Al Bano, però, non viene definito da lei come una sorta di ritorno di fiamma. Un termine, questo, che forse si addice a persone più giovani e amori più passionali. “ Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Non vorrei parlare di ritorno di fiamma. Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente – ci ha tenuto a precisare lei - . Ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita ”.

Andando a ritroso nel tempo, inoltre, la Lecciso ha fatto un mea culpa, riconoscendo di aver assunto atteggiamenti che, forse, hanno infastidito e deluso Al Bano talmente tanto da mettere in crisi il loro rapporto. “ Prima i figli erano piccoli, abbiamo fatto tanti errori – ha ammesso lei - . So che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso ”.

L’amore, dunque, sembra aver trionfato tra la Lecciso e Al Bano, che stanno trascorrendo questo periodo di isolamento forzato a Cellino San Marco, nella tenuta di Carrisi dove, com’è noto, sta alloggiando anche Romina Power. Tra le due donne, però, viene assicurata la “distanza di sicurezza”.