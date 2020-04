Al Bano: "La crisi con Loredana Lecciso superata da quattro anni"

Hanno fatto chiacchierare le ultime dichiarazioni di Al Bano in merito alla sua riappacificazione con Loredana Lecciso, ma il cantante di Cellino San Marco ha fatto delle ulteriori precisazioni sulla sua vita privata raccontando che il riavvicinamento con la compagna risale a molto prima della quarantena.

Al Bano e la Lecciso stanno trascorrendo il periodo di clausura nella tenuta di Cellino San Marco, dove alloggia anche Romina Power. Terminato il suo impegno con il serale di Amici di Maria De Filippi, infatti, l’americana non ha potuto fare rientro negli Stati Uniti e ha deciso di trascorrere il periodo di quarantena in quel della provincia di Brindisi, nello stesso luogo in cui il suo amore con Al Bano è iniziato e si è concluso.

Una quarantena particolare, dunque, per il cantante, la Lecciso e la Power, che si sono trovati a condividere gli stessi spazi nonostante tra le due donne non ci sia mai stata grande simpatia. Al Bano, però, ci aveva tenuto a precisare che la ex moglie e la compagna alloggiano in zone diverse della tenuta.

“ Non ho mai detto che 'manteniamo le distanze'. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni – ci ha tenuto a sottolineare lui ad Adnkronos - . Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui c’è anche nostro figlio Yari mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype. Romina jr. Invece si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia ”.

Se tra Al Bano e Romina i rapporti sono ottimi, quelli con Loredana Lecciso pare siano completamente cambiati. E in positivo. In una intervista per DiPiù Tv, l’artista aveva spiegato di essere tornato insieme alla compagna e, ancora una volta, ha confermato la riappacificazione.

“ Io e Loredana tornati insieme? Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi – ha fatto sapere Al Bano - . Abbiamo passato momenti tosti non lo nego ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia ”. La scelta di non comunicare alcuna notizia riguardante i risvolti della sua vita privata deriva dal bisogno di tutelarla e dall’insofferenza del cantante nei confronti del gossip.