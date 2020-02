Lory Del Santo e l'ex Beatles: "Sesso in piscina con George Harrison"

Lory Del Santo è sempre generosa di dettagli quando è chiamata a parlare delle sue avventure amorose e adesso ha rivelato tutti i particolari dei tre giorni di passione passati con l'ex Beatles George Harrison.

Ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la showgirl è stata interrogata in merito ad una foto insieme a George Harrison, pubblicata qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. A corredo dell'immagine, Lory Del Santo aveva scritto: "Once upon a time George Harrison. Dimenticare è impossibile perché non è facile incontrare persone speciali".

In collegamento telefonico col programma radiofonico, l'ex volto femminile di Drive In ha affermato sicura: "Ho avuto una storia con George Harrison, è una cosa conclamata, certo, siamo stati insieme per tre giorni". Lory Del Santo ha precisato che la storia con l'ex componente dei Beatles è avvenuta a Hiroshima e non in Italia. Harrison si trovava nella città giapponese per un concerto mentre la showgirl era lì per provare a riconquistare il suo ex Eric Clapton, anche lui presente nel luogo tristemente famoso per la bomba atomica.

Lory Del Santo ricorda il primo approccio che George Harrison ebbe con lei: "Mi ha chiamata al telefono dell'hotel dicendomi 'hello, I'm George'. E io che avrei dovuto fare?". Quella sera la donna era in hotel da sola, perché Eric Clapton era uscito a cena col suo staff senza neanche invitarla. Alla domanda se Harrison sia stato un amante appassionato, Lory Del Santo non ha dubbi: "Fantastico, generoso, sa come conquistare una donna". "Ha fatto chiudere la piscina olimpionica dell'hotel solo per me", ha aggiunto la showgirl con una punta di soddisfazione.

Successivamente Lory Del Santo ha rivelato altri dettagli piccanti: "Lo abbiamo fatto in acqua solo io e lui, mi ha fatto anche un massaggio ai piedi magnifico. E poi siamo andati nella sua suite, una cosa pazzesca". Lory Del Santo confessa anche di essere andata a fare shopping insieme all'artista, ma puntualizza di non aver ricevuto nessun regalo da lui. "È stato generoso solo come amante", chiosa pungente la regista di The Lady, recriminando all'ex Beatles una certa dose di avarizia.

