Lory Del Santo: "Non sapevo che mio figlio fosse malato. Ma non potevo salvarlo dalla morte"

La vita non ha fatto sconti a Lory Del Santo che ha perso non uno, ma due figli come tutti tristemente sanno. L’ultimo, Loren, morto suicida a 19 anni. Proprio lei lo ha raccontato partecipando al Grande Fratello anche per far conoscere al mondo la terribile malattia da cui era affetto il ragazzo nato da una relazione con un uomo di cui lei non ha mai voluto rivelare l’identità. Almeno fino a questa sera.

“ Io voglio ricordare solo le cose belle di lui - racconta Lory a 'Live Non è la D’Urso' - Loren non ha mai saputo chi fosse il padre. Io non glielo ho mai raccontato. Ho conosciuto questo ragazzo che voleva lavorare nel campo musicale e voleva diventare dj. Mi è piaciuto subito e abbiamo avuto una relazione di tre mesi. Ci vedevamo non troppo spesso, poi all’inizio di dicembre lui è partito. Ci siamo salutati e io dopo un po’ scopro di aspettare un bambino. Ho pensato ad un dono di Dio, ma non sapevo dove trovare questo ragazzo che era in giro per il mondo ”. Una storia che potrebbe assomigliare a quella di molte altre, se non fosse per tutta una serie di particolarità che lasciano davvero a bocca aperta. Intanto dopo un paio di anni dalla nascita di Loren che Lory aveva deciso di tenere ed allevare da sola, a Miami viene fermata da una signora che le chiede di parlarle perché ha una cosa in comune con lei. Ma la Del Santo pensando ad una fan o qualcosa di simile, declina l’invito.

Dopo tre anni, questo modello, il padre di suo figlio va a trovarla a sorpresa a Milano: “ Venne nel mio ufficio - racconta Lory - e io rimasi sconvolta. Lui mi chiese se erano vere le voci che giravano sul fatto che avesse un figlio. Ma io lo bloccai subito chiedendogli che intenzioni avesse nei confronti del bambino, perché io non volevo che fosse un incontro fugace. Così gli diedi appuntamento per parlarne il giorno dopo a Piazza San Babila a Milano. Appuntamento a cui lui non si presentò mai. Da quel momento non l’ho mai più visto ”.

Anni dopo Lory torna a Miami e la stessa signora di qualche anno prima la contatta nuovamente. Questa era Ingrid Casares, fidanzata negli anni ’90 con la pop star Madonna, una donna ricca e molto famosa, che racconta a Lory di avere avuto un figlio dallo stesso modello con cui lei aveva avuto Loren e che le piacerebbe far conoscere i due fratelli. E così accade, ma per non turbare Loren non gli racconta la verità, vuole capire se tra i due ragazzi nasce un interesse.

“ Li ho fatti incontrare senza dire che era suo fratello, ma non era il momento. Loren è rimasto perplesso dicendo: ‘Perché mi presenti i figli delle tue amiche?' ”. Le due poi si rivedono quando Loren ha 16 anni e Ingrid le dice che parlando con Madonna, lei vorrebbe che l’incontro tra i due fratelli avvenisse a casa sua. “ Io ero felicissima. Ho parlato con Loren ma lui era totalmente indifferente alla questione. Mi sembrava strano, ma dopo ho capito che lui stava sviluppando questa malattia che lo faceva distaccare dalla realtà. Quella che poi lo ha portato a fare quello che ha fatto: ‘Lui mi disse che non era interessato a muoversi - racconta Lory cercando di vincere l’emozione- e io non sono più riuscita a trattare con lui l’argomento ”.

Questa indifferenza nel non voler conoscere il fratello, questo distaccamento, erano tutti dei sintomi della malattia che avrebbe poi portato il ragazzo a prendere la decisione di farla finita. “ Ho riflettuto tanto - confessa la Del Santo - chiedendomi perché non mi fossi mai accorta che fosse malato. Non c’erano dei campanelli d'allarme, le uniche cose che mi mi dicevano, magari i professori, che era un ragazzo molto isolato a scuola. Allora mi sono detta, se io lo avessi saputo dall’inizio di questa malattia, sapendo che non potevo fare nulla, che non c’erano cuore né medicine, avrei passato venti anni della mia vita infelice, invece li ho trascorsi molto felice perché io non avrei mai potuto salvarlo. Questa è una malattia subdola ”