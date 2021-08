Love is in The Air, per Hande e Kerem l'amore è fuori dallo schermo

È bastata una sola foto in cui le loro mani si sfiorano, per mandare in visibilio le fan di Love is in The Air il nuovo dizi di Canale 5, interpretato da Hande Erçel e Kerem Bürsin. Oltre al romanticismo che già dal titolo (L’amore è nell’aria) ci si può aspettare, quello che sta facendo impazzire le amanti del genere è la storia d’amore che i due protagonisti hanno portato fuori dallo schermo. Una relazione ancora senza un bacio fuori dallo schermo, ma con tanti indizi sempre più chiari sulle loro pagine Instagram. Come la dedica che Hande ha lasciato a Karem il giorno del suo compleanno: “ Sei la parte più divertente della mia vita. Che fortuna averti ”.

I due, 34 anni lui e 27 lei, sono arrivati al successo proprio grazie a questa serie, anche se hanno un curriculum nutrito. Entrambi nati in Turchia, Karem si è poi trasferito negli Stati Uniti insieme alla famiglia, coltivando il sogno di diventare attore. Ha iniziato però come modello, creando un seguito che lo ha portato attualmente ad avere oltre 9 milioni di seguaci. Il grande passo nel 2020, come protagonista maschile di Love is in The Air dove interpreta l’imprenditore Serkan Bolat. Hande și è invece laureata in Belle Arti per dedicarsi poi nel 2013 alla recitazione. La sua prima interpretazione nel dizi Çalıkuşu, per approdare poi nel 2020 a Love Is in the Air (il titolo turco è Sen Çal Kapımı) nel ruolo da protagonista della studentessa Eda Yıldız.

Come si sono conosciuti?

La storia racconta che i due si siano innamorati durante una precisa puntata del dizi, cosa che all’inizio aveva fatto storcere il naso a molti, non troppo convinti della storia d’amore a favore di telecamera. I dubbi però si sono presto dissipati e la stessa chimica che i due mostrano sullo schermo, l’hanno portata anche nella vita privata. Frasi d’amore sui rispettivi social, stessi luoghi visitati e poi a giugno 2021 Karem che raggiunge Hande durante una vacanza con le sorelle. Una sorta di presentazione familiare della coppia. Le cose sono andate poi oltre e proprio qualche giorno fa, i due sono partiti per una vacanza di coppia in una località marina a cinque stelle. Il Six Sensens Kaplankaya resort di Mugla, dove in passato si erano dichiarati amore eterno Orlando Bloom e Katy Perry. Un posto che evidentemente porta molto bene alle storie d’amore, anche se chi si aspettava una richiesta di matrimonio si è dovuto accontentare della foto delle loro due mani che si sfiorano.

Pose romantiche che hanno mandato in visibilio le fan, che quasi tutti i giorni mandano i due attori in tendenza su Twitter. Anche se Karen, parlando di romanticismo durante in una intervista, ha dichiarato: “ Sono romantico, ma non nel senso classico del termine. Sono un grande sostenitore delle donne, e le storie d’amore stereotipate, a volte somigliano ad un tipo di pensiero patriarcale ”. Una dichiarazione che le fan non hanno potuto che apprezzare, visto che soprattutto in Turchia il patriarcato è ancora molto presente.

Il dizi dei record

Proprio come Daydreamer, Love is in the Air sta battendo ogni record di ascolto, con una media del 19% di share che batte la concorrenza delle altre reti. Un vero successo, indubbiamente trainato anche dalla storia d’amore dei due protagonisti. Ma non solo. " In questo dizi è la donna che decide, di essere al centro della sua vita, di vivere a prescindere dall’uomo che ama. Eda decide di essere Eda. Eda è un esempio un esempio per noi donne ", si legge in una delle tante pagine fan della serie, sottolineando che le cose stanno cambiando non soltanto nella vita reale, ma anche nella finzione cinematografica.

Il dizi, di cui sta andando in onda la prima stagione, racconta la storia di Eda una studentessa che proviene da una una famiglia povera e lega tutte le sue speranze per il futuro alla sua istruzione. A causa del ricco architetto Serkan Bolat perde però la borsa di studio internazionale, non riuscendo a completare il corso di laurea. Serkan Bolat si offre di riparare offrendo nuovamente la borsa di studio di Eda, a patto che lei si finga la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l'offerta di Serkan, è costretta alla fine ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una finta storia d'amore, che poi si trasforma tra mille imprevisti in reale.