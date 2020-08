DayDreamer sbarca in prima serata

"Tanto tuonò che alla fine piovve". Sembra che i centinaia di appelli che i fan di Daydremer, la soap turca che racconta la storia d’amore tra il fotografo Can Divid e la stagista Sanem, siano stati ascoltati. E ora Dizi (il nome turco di questo particolare tipo di sceneggiato) che nel periodo estivo aveva preso il posto di "Uomini e donne" sbarca in prima serata.

A dare la notizia in anteprima il sito di Dagospia e quello di Davide Maggio che entrambi riportano indiscrezioni arrivate direttamente dei palinsesti Mediaset. Intanto "Uomini e Donne" riprende il suo orario ufficiale alle 14,45 giocando d’anticipo anche sulla data della messa in onda che sarà il 7 settembre. Per lo storico programma di Maria De Filippi, nuovo studio e da quanto riporta Giuseppe Candela per Dagospia anche la “n uova faccia di Gemma Galgani post lifting ”. Ma la domanda che tutti i fan di Daydreamer si sono fatti era quale collocazione avrebbe dato la rete a questo campione di share, scrivendo lunghi post o facendo raccolta firme affinché l’appassionante storia d’amore non si concludesse a settembre come fosse stata un semplice “amore estivo”.

Invece colpo di scena, Mediaset ha deciso di testarla, in prima serata lunedì 7 settembre. Notizia confermata anche da fonti ufficiali, mentre ancora è ignoto il destino che avrà dopo questa settimana, che somiglia molto ad un banco di prova. Le notizie certe sono che il 7 settembre verranno trasmessi tre episodi della serie, che è la lunghezza normale con cui viene messo in onda in Turchia. A questo proposito è giusto fare un po’ di conti per cercare di capire quanto ancora durerà questo Dizi che consta di due stagioni. La prima trasmessa in Turchia nel 2018 vede 39 episodi di oltre due ore, mentre la seconda ed ultima stagione, andata in onda nel 2019, vede solo 13 episodi anche questi di circa due ore.

Facendo quindi qualche calcolo in italia solo per la prima stagione saranno 104 episodi da 45 minuti l'uno. Attualmente la programmazione è arrivata alla 53esima puntata e quindi di strada da fare ce n’è ancora molta per capire cosa succederà nella storia d’amore tra Can, interpretato dall’attore Can Yaman e da Sanem, l’attrice Demet Özdemir. Chi l’ha già vista in turco con i sottotitoli in italiano racconta che ne vedremo davvero delle belle. Nel frattempo sia Can Yaman che Demet Özdemir sono impegnati in patria in nuove produzioni. Yaman è il protagonista di Mr Sbagliato una divertente commedia insieme a Özge Gürel con cui l’attore aveva già fatto coppia in Bitter Sweet, anche questa campione di ascolti su Canale 5 le scorse stagioni, che quasi sicuramente vedremo in Italia il prossimo anno.

Demet Özdemir invece è alla seconda stagione di Dogdugun Ev Kaderindir, una soap dal nome impronunciabile ma che assicurano sia molto apprezzata e commovente. In ultimo chi ha sperato o sta sperando in una storia d’amore "extra set" tra i due protagonisti di Daydreamer purtroppo rimarrà deluso. I due sono felicissimi, molto presi con il lavoro, visto che le produzioni turche hanno ritmi serratissimi e vengono girate una settimana prima della messa in onda, ma assolutamente single.