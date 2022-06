Una love story che sfida le leggi del cuore (e non solo). Debutta in tv "Un amore senza tempo"

Un’estate all’insegna dell’amore travolgente per gli abbonati di Sky e NowTv. Sotto un sole cocente arriva in tv (ma anche in streaming) una nuova miniserie che in America ha fatto molto parlare di sé, nel corso delle ultime settimane. Stiamo parlando di Un amore senza tempo, titolo italiano per The time travel’s Wife. In onda negli Usa su HBO, la serie che è sviluppata da Steven Moffat, attore ma anche sceneggiatore di Sherlock e Doctor Who, debutta in Italia dal 13 giugno con i primi due episodi (dei sei fino ad ora prodotti). Una serie dal grande appeal che racconta di un amore intenso e travolgente che sfila le leggi del tempo e dello spazio. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger, diventato anche un film molto fedele al testo di riferimento, la miniserie tv promette scintille regalando al pubblico una storia intensa e potente sulla forza dell’amore.

Al centro della vicenda c’è l’incontro tra Clare Abshire (Rosie Leslie) e Harry DeTamble (Theo James). I due si sono incontrati all’età di sei anni e capiscono, fin da bambini, che non possono fare a meno l’uno dell’altro. Harry è il primo a comprendere che Clare sarà il futuro amore della sua vita. Ben 14 anni dopo, i due si vedono nella biblioteca dove si sono conosciuti per la prima volta. Claire afferma di non conoscere Harry, il giovane invece è convinto del contrario. Nasce così una relazione tanto magica quanto complicata, dove amore e perdita si intrecciano, in una storia che sfida le leggi del tempo. E tutto questo è dovuto al "potere" di Harry, il quale soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare, incontrollabilmente e imprevedibilmente, nel tempo.

Una serie che intreccia il romance allo sci-fi per un racconto di rara bellezza e profondità, scandito da un ritmo coinvolgente e da un duo di attori molto convincente. Theo James, conosciuto per il ruolo che ha avuto nella saga di Divergernt, qui interpreta un uomo disposto a tutto pur di amare la sua donna. Rosie Leslie, vista nella serie de Il Trono di Spade e moglie di Kit Harington, presta il suo volto a una donna incapace di gestire la sua vita, convinta anche lei di amare Harry ma, al tempo stesso, consapevole di dover trovare una soluzione al disturbo del suo unico grande amore. Sei gli episodi prodotti che arrivano in tv ogni lunedì. Prima della serie tv c’era il romanzo e un film – delizioso – con Rachel McAdams ed Eric Bama.