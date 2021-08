Onestini conferma la rottura con Ivana. Ma spunta un'altra verità

Estate di rivelazioni per i volti noti dello spettacolo. C'è chi punzecchia l’ex sui social, chi si lascia e chi si mostra per quello che è veramente. Ma il filo conduttore sembra essere sempre lo stesso: far parlare di sé.

Dopo tanto chiacchiericcio è arrivata la conferma: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. A dare la notizia, dopo settimane di rumor, è stato l’ex gieffino attraverso il suo profilo Instagram: " È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi" . I due da tempo non apparivano più insieme sui social e Onestini era stato pizzicato più volte in compagnia di un'altra bellissima in giro per locali. Paparazzate che inevitabilmente hanno portato Onestini a rivelare la fine della relazione con la modella. Giudizi e commenti non sono graditi. L’ex gieffino ha disattivato la possibilità di commentare il post. Non ha potuto però evitare la reazione della sua ex, che non ha fornito la stessa versione di Onestini sulla fine della loro storia: " Penso però che non ci siamo 'aspettati e supportati'. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima ". E sembra che l'ultimo anno abbia messo di fronte alla coppia più di una prova, che ha portato alla rottura definitiva.

Riescono ancora a far parlare di loro alcuni protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. I riflettori si sono spenti sulle sei coppie di fidanzati, ma qualcuno a finire nel dimenticatoio proprio non vuole saperne. Tra questi c'è la coppia (ormai ex) composta da Jessica e Alessandro. Lei avrebbe voluto proseguire la conoscenza del single Davide Basolo lontano dalle telecamere (ma lui ha detto "no" in più di un'occasione). Lui, invece, continua la relazione con la tentatrice Carlotta e insieme agli amici festeggia a colpi di bottiglie di champagne in giro per locali. L'aver partecipato a un programma televisivo sembra aver dato alla testa ai nuovi prezzemolini della tv. Tra i più discussi ci sono anche Luciano Punzo e Manuela. Il tentatore è stato accusato di aver flirtato con la ragazza per ottenere visibilità. Ma Manuela ha difeso il compagno dalle accuse: " Se Luciano avesse voluto il successo, avrebbe aspirato al trono di Uomini e Donne ". C'è sempre tempo, direbbe qualcuno. Settembre è a un passo.