Luca Onestini: "Io e Ivana ci sposeremo, ma non adesso"

Sono passati due anni dall’inizio della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip.

Ai tempi, lui era fidanzato con Soleil Sorgè, che lo lasciò nel corso della sua esperienza nel reality show, mentre la Mrazova aveva una relazione fuori dalla Casa. La clausura a Cinecittà ha fatto sì che i due si conoscessero bene e, l’amicizia iniziata durante il reality show, si è trasformata in una importante storia d’amore poco tempo dopo l'uscita dei due dalla porta rossa.

Luca, infatti, ha definito Ivana la donna della sua vita ma, ad oggi, il matrimonio tra loro potrebbe essere ancora molto lontano. “ Vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso – ha spiegato Onestini in una intervista al settimanale Chi - . Fosse per Ivana, lo faremmo domani sulla spiaggia. Ma io sono per la tradizione: sarà in chiesa nella mia Bologna. Ancora però non sono pronto. Ma succederà ”.

Certo che la Mrazova, dunque, sarà la donna con la quale metterà su famiglia, Onestini ha deciso di rimandare il momento del fatidico sì, pur certo che un giorno entrambi convoleranno a nozze. Per il momento, quindi, continueranno a godersi la magia dell’amore nato sotto l’occhio vigile del Grande Fratello Vip in allegria e spensieratezza.