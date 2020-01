Ludovica Pagani: "Ho avuto un flirt con il fidanzato della Di Benedetto"

Prima di iniziare la sua storia con Paola Di Benedetto, Federico Rossi del duo Benji e Fede ha avuto un flirt con Ludovica Pagani durato pochissimo tempo.

A svelarlo è stata proprio la influencer durante l’ospitata a “Casa Chi”, dove ha partecipato per commentare le ultime vicende riguardanti i gossip del Grande Fratello Vip (e non solo). Incalzata da Tonon e dai presenti al salotto, la Pagani ha confermato di aver avuto una frequentazione con Federico Rossi, ma ci ha tenuto a precisare che tutto è avvenuto quando entrambi erano single e la Di Benedetto ancora sconosciuta al cantante. “ Storia d’amore è un parolone – ha commentato Ludovica - . Quanto ci siamo frequentati? Più o meno due mesi... ”.

“ Raccontaci, come vi siete conosciuti? Chi ha chiamato prima chi? ”, ha voluto indagare Raffaello Tonon tentando di sollevare uno scoop che, in realtà, non esiste. “ Si parla di due anni fa, prima che io mi fidanzassi – ha continuato a sottolineare la influencer, che ci ha tenuto a precisare che nulla è avvenuto durante il periodo di crisi tra Federico e Paola - . Perché è finita questa relazione? Perché io non provavo più le stesse cose. Siccome per me il rispetto è sacro, ho preferito chiudere ”.

I presenti alla discussione hanno tentato di estorcere qualche informazione in più sul flirt con Federico Rossi alla Pagani, ma lei è apparsa abbastanza in imbarazzo nel parlare dei loro trascorsi sentimentali. “ Ci vuoi dire che è bello ma non balla? ”, hanno domandato provando ad aggiungere un po' di pepe alla notizia. “ Ma no! – ha replicato lei - . Ci sono frequentazioni che vanno bene ed altre che vanno male. È durata due mesi circa ”.

Da quanto emerso, dunque, nulla dovrebbe preoccupare Paola Di Benedetto che, dopo il lungo periodi di crisi con Federico Rossi, si è riavvicinata al fidanzato e ha rivelato di avere piena fiducia in lui. Riguardo proprio il periodo di allontanamento, si è parlato di un presunto tradimento del cantante ma la gieffina non ha mai né confermato né smentito il gossip a riguardo. Anche lui, dal canto suo, ha sempre sorvolato sulla questione dimostrando di non gradire l’eccessivo gossip sulla sua vita privata.