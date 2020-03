"Per lui è il dolore più grande". Con la Megxit il Principe Harry dovrà dire addio anche all’uniforme

Il 31 marzo per gli ex duchi di Sussex si avvicina pericolosamente. Tra poco settimane Meghan Markle e il Principe Harry perderanno definitivamente il ruolo di altezze reali e, finalmente, potranno fuggire in Canada senza ripensamenti. Come riportano le fonti vicine a Harry e Meghan al magazine People, l’unico che sta soffrendo per questo divorzio così brutale è proprio l’ex duca. Non solo la Megxit gli impedirà di recuperare il rapporto con suo fratello e di poter vivere al fianco della cara Elisabetta, il Principe Harry prima di tutto dovrà separarsi dalla sua uniforme.

Il 7 marzo per l’ultima volta alla Royal Albert Hall, in occasione dei Mountatten Festival of Music, ha indossato la divisa da Capitano Generale dei Royal Marines, un ruolo che il Principe ha ricoperto con fierezza da molto tempo e che ora si trova costretto ad appendere al chiodo, in via definitiva. "Per lui è stato molto emozionante indossare quella divisa – afferma una fonte vicina ad Harry – Ha servito per anni il suo paese e ora sta soffrendo molto. È questo il suo dolore più grande".

La sua carriera militare è iniziata nel 2005, come cadetto semplice. Una carriera che ha messo a freno al suo temperamento schivo e che lo ha visto viaggiare in Iran e in Afganistan. Per ragioni di sicurezza, diverse volte, è stato richiamato a Londra ma ha svolto tutti gli ordini con profitto e grande serietà fino al 2008. La nomina a Capitano è arrivata nel 2017 quando dal Duca Edimburgo ha ereditato il titolo per la Royal Marines. Il ruolo adesso è sospeso per un anno, anche perché la Sovrana avrebbe lasciato ad Harry una porta aperta per poter tornare su i suoi passi, ma alla luce degli eventi, quasi sicuramente non sarà più possibile distruggere quel che è stato creato. Per ora sembra che sarà la Principessa Anna, sorella minore di Carlo, a ereditare il ruolo. Ma è tutto da vedere. "Ha dato 10 anni della sua vita per salvare il paese e ora deve dare il meglio di sé per stare vicino alla sua famiglia – continua la gola profonda -. Un passo difficile che Harry per ora ancora non riesce a digerire". E quindi in attesa di ulteriori dettagli sulla questione, lo scorso 7 marzo di fatto è l’ultima volta che il Principe Harry è apparso in divisa.