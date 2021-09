I telespettatori davanti alla tv durante il kick off del Grande fratello Vip 6 si sono chiesti almeno una volta: "E lui/lei chi è?". Se lo sarebbe probabilmente chiesto anche Sonia Bruganelli, nuova opinionista del programma, se non avesse avuto la cartella con le schede dei concorrenti prima di iniziare la trasmissione. È solo una supposizione, ovviamente, ma davanti a Gianmaria Antinolfi la moglie di Paolo Bonolis non si è nascosta dietro un dito e senza troppi giri di parole ha inferto un duro colpo all'ego dell'imprenditore.

Per chi se lo stesse ancora chiedendo, Gianmaria Antinolfi è stato paparazzato in compagnia di Belen Rodriguez prima che la showgirl argentina si fidanzasse con Antonino Spinalbanese e dopo la fine (quella definitiva) della relazione con Stefano De Martino. Una storia breve, di qualche settimana, che ha visto i due paparazzati a qualche evento e durante un'escursione in barca, prima che Gianmaria e Belen prendessero strade separate.

L'imprenditore napoletano, però, ha anche altre donne famose nel suo passato, che non ha mancato di rivelare in diretta televisiva alla prima puntata del Grande fratello Vip. Non certo un comportamento da gentleman da parte di Antinolfi, che infatti ha scatenato l'ira dei social e il commento pungente dell'altra opinionista Adriana Volpe: " Non mi piace per nulla…Secondo me sei in cerca di identità ". E infatti, secondo l'ex concorrente, l'uomo avrebbe deciso di partecipare al reality solo per scollarsi l'etichetta di "fidanzato di...", evidentemente troppo ingombrante per uno come lui.