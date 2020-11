Il Principe Carlo compie 70 anni: niente auguri da Harry e Meghan

Nonostante il covid, tutto il mondo ha fatto oggi gli auguri al principe Carlo che compie 70 anni. Una data importante per il principe ancora in attesa (e chissà ancora per quanto) di diventare re. Ovviamente vista la pandemia le faraoniche feste che si davano per occasioni simili purtroppo sono solo un lontano ricordo. La Regina viene tenuta isolata dal resto della famiglia così come il principe consorte. Allo stesso modo anche William e Kate e i loro tre figli devono seguire un rigido protocollo, non soltanto come appartenenti alla famiglia reale, ma anche a protezione della loro salute in quanto “guide” del Regno Unito.

Questo però non ha impedito a tutti di poter fare gli auguri per il raggiungimento di una data così importante per l'erede al trono, attraverso i social. “ Auguriamo un buon compleanno a Sua Altezza Reale il Principe di Galle s” hanno scritto il figlio maggiore di Carlo e sua moglie Kate e allo steso modo sul sito uffciale della Royal Family è comparsa una foto in bianco e nero risalente ai primi anni di vita del principe in braccio ad una giovanissima Regina Elisabetta. La cosa che però tutti hanno notato è che da parte di Harry e Meghan, almeno al momento, nessun accenno di auguri o una frase gentile nei confronti del papà e del suocero della ex coppia reale. Non si può certo parlare di dimenticanza, piuttosto di un silenzio “molto rumoroso” che forse sottolinea, una volta di più la frattura tra la famiglia reale e Harry e Meghan che al momento sono in pianta stabile a Los Angeles insieme al figlio Archie.

Una frattura ormai insanabile e non certo per quest’ultimo episodio che è l’ennesimo in una famiglia ormai divisa. Ad aprire un’ulteriore finestra su queste frizioni anche il libro di recente uscita “Finding Freedom” che racconta i retroscena della coppia Harry & Meghan e della loro insofferenza nei confronti di una monarchia considerata ormai obsoleta dal loro punto di vista. Niente da fare quindi, il principe Carlo di sicuro festeggerà il suo compleanno insieme alla moglie Camilla Parker Boowl con cui è in procinto di partire anche per un viaggio in Germania per una visita che sarebbe la prima dopo l’emergenza del coronavirus.