Luigi Di Maio e Virginia Saba travolti dalla passione al parco

L'obiettivo indiscreto dei paparazzi non perdona soprattutto se ti chiami Luigi di Maio. Il ministro pentastellato è stato pizzicato dal settimanale "Chi" mentre si lasciava andare alla passione in compagnia della sua fidanzata, la giornalista Virginia Saba. Sotto l'occhio indiscreto dei paparazzi Di Maio e la Saba sono stati immortalati avvinghiati su una panchina come una comune coppietta di innamorati.



A pochi giorni dalla festa di San Valentino Luigi Di Maio e la sua Virginia si confermano più affiatati che mai e anche una tranquilla passeggiata nel verde si trasforma in un momento di passione irrefrenabile. Il tutto davanti ai fotografi pronti a immortalare le loro performance audaci nel bel mezzo di un parco pubblico. Approfittando di una splendida giornata di sole il ministro degli Esteri e la 37enne sarda si sono concessi una passeggiata nel parco di Villa Ada, nel cuore di Roma. La coppia ha scelto poi di riposarsi e godere del caldo sole, sostando su una panchina e proprio qui è stata travolta da un'ondata di passione.



Virginia, che ha scelto di restare scalza e con indosso una maglia che le scopriva la spalla mostrando il laccetto del reggiseno, ha fatto capitolare Luigi Di Maio che, travolto dal desiderio, ha baciato con passione la sua amata. Poco importa che, assiepati dietro i cespugli, ci fossero i fotografi del settimanale "Chi" pronti a fermare in un'immagine i bollenti spiriti della coppia. Luigi non si trattiene e prima stringe la compagna a sé, baciandola con ardore, poi le sfiora la spalla con le labbra e infine la avvolge in un abbraccio passionale dove le effusioni si fanno sempre più hot.



Dopo l'addio alla leadership del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio sembra puntare tutto sull'amore e sulla bella Virginia. La coppia, dopo il momento di passione, si è allontanata mano nella mano sorridente e innamorata ma non è certo la prima volta che finisce sui rotocalchi di gossip per le sue effusioni hot. La scorsa estate Di Maio e la Saba avevano conquistato la copertina di "Diva e Donna" con la loro passionale vacanza a suon di baci e carezze spinte nella splendida Sardegna.