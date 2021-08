L'ultima foto di Gianfranco D'Angelo: così ha salutato tutti

Nel giorno del suo funerale Gianfranco D'Angelo ha riservato l'ultima sorpresa al suo pubblico. Un post di addio sui social network carico di positività e ironia, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto. A condividerlo sulla sua pagina Instagram sono stati i familiari dell'attore, deceduto all'età di 84 anni nel giorno di Ferragosto. Una sua volontà, un modo per congedarsi dai suoi fan, dagli amici e dai colleghi con il suo inconfondibile stile.

" Arrivederci, amici. Viva la vita! ", si legge nell'ultimo post apparso poche ore dopo la cerimonia funebre sulla sua pagina personale Instagram. Non un addio, bensì un messaggio di ottimismo condiviso con una foto in cui Gianfranco D'Angelo appare sereno e spensierato in un momento di relax. Negli ultimi mesi D'Angelo si era allontanato dai social network, ma nessuno aveva intuito che dietro a quel distacco ci fosse un problema di salute. Invece D'Angelo si è spento alla vigilia del suo 85esimo compleanno in una camera dell'ospedale Gemelli attorniato dall'affetto delle sue due figlie. L'ultimo suo video era stato pubblicato lo scorso 25 giugno e l'attore comico aveva inscenato una gag sui vaccini e sul Covid.