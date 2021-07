La confessione di Malgioglio: "Cosa mi ha detto la Carrà nell'ultima telefonata"

È troppo grande il dolore di Cristiano Malgioglio per la scomparsa di Raffaella Carrà. I due erano legati da un sentimento profondo di amicizia e stima e l'annuncio della morte della popolare conduttrice lo ha gettato nello sconforto. Un dolore che si riacutizza ripensando alle ultime parole che la Carrà gli ha rivolto, poche settimane fa, quando la malattia l'aveva portata alla fine. "Ogni volta che ci ripenso mi commuovo", ha confessato all'AdnKronos.

Cristiano Malgioglio è stato uno dei primi a dire addio a Raffaella Carrà sui social network. La notizia della morte della conduttrice stava rimbalzando su tutti i siti di informazione, nazionali ed internazionali, e lui ha scelto Instagram per salutarla nello sconforto più totale: " Raffaella amore mio ...sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre ".

La loro amicizia nata negli studi televisivi li ha tenuti legati per anni e oggi, superato lo choc iniziale per la morte, Cristiano Malgioglio racconta un episodio che lo ha segnato. L'ultima telefonata avuta con Raffaella Carrà, nella quale le parole della conduttrice sembrano evocare un addio. " Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa - ha racconta Malgioglio all'agenzia di stampa AdnKronos - non ricordo cosa le dissi, l'avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ''Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai'. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo ".