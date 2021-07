L'Italia saluta Raffaella Carrà

Venerdì alle 12 l'Italia saluterà per l'ultima volta Raffaella Carrà, per molti solo Raffaella. I funerali si svolgeranno dopo il corteo che dalla sua abitazione, toccando i luoghi più importanti del suo lavoro, l'ha portata in Campidoglio dove, già da questa sera a partire dalle 18, verrà aperta la camera ardente. La cerimonia religiosa si svolgerà nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, affacciata su pizza del Campidoglio.

Raffaella Carrà è stata l'amica di tutti. Non c'è un solo italiano che non conosca almeno una piccola parte di una sua canzone. Non c'è nessuno in Italia che non sappia che è più " bello far l'amore da Trieste in giù " e che Pedro è " praticamente il meglio di Santa Fè ". Anche per questo motivo Sergio Iapino, che è stato il compagno di una vita per Raffaella Carrà, ha deciso di condividere con il pubblico della showgirl l'ultimo saluto. Ed è così che, nel rispetto delle norme contro il contagio da coronavirus, la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli sarà aperta anche al pubblico, alla stampa e a chiunque volesse prendervi parte.

Ovviamente non ci sarà spazio per tutti, in tanti seguiranno la celebrazione dalla piazza del Campidoglio ma Sergio Iapino ha pensato anche a chi non potrà essere a Roma per il funerale della sua amata Raffaella. " Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella ", ha detto il regista.

Tantissime le persone che hanno scelto di salutare Raffaella Carrà durante il corteo, che dopo aver lasciato l'abitazione a Roma nord si è diretto verso l'Auditorium del Foro italico, storica sede della Rai da cui ha condotto per tantissimi anni Carramba che sorpresa. Applausi a scena aperta per il feretro da parte della gente comune ma anche dei tanti lavoratori Rai, che la ricordano con affetto. Il corteo si è quindi diretto verso via Teulada, altra storica sede degli studi Rai, dove Raffaella Carrà ha mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione, per poi arrivare in viale Mazzini, dove si trova la sede centrale della Rai.

Per rendere omaggio a Raffaella Carrà i volti noti si stanno mobilitando per chiedere che le venga intitolata almeno una delle storiche sede degli studi Rai. Milly Carlucci, sostenuta da Mogol, ha proposto che a prendere il suo nome sia l'Auditorium del Foro italico mentre Cristiano Malgioglio e Angelo Perrone, agent press e amico, hanno proposto gli studi di via Teulada.