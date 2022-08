L'ultimo incontro con Sergio Castellitto e poi l'incidente. Scomparsa l'attrice Paola Cerimele

Molise sotto choc per la morte di una delle sue cittadine più note, l'attrice Paola Cerimele, scomparsa all'età di 48 anni in un grave incidente stradale, mentre era in macchina insieme al compagno Raffaele Lombardi, attore 56enne. I due si trovavano sulla Trignina quando è avvenuto il tragico impatto. Viaggiavano verso Roma dopo aver trascorso le vacanze nella terra d'origine. La Panda su cui viaggiavano si è scontrata contro un Audi.

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, è senza parole per la perdita della sua concittadina: " La nostra comunità piange un'altra vittima della strada: l'attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa, non ci sono parole per descrivere l'immenso dolore che tutti noi stiamo provando. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile ". Il compagno dell'attrice morta, dopo essere stato trasferito in eliambulanza dall'Ospedale di Vasto a quello di Pescara, al momento risulta essere in coma in condizioni gravi.

La foto scattata dai due poco prima dell'incidente stradale

Solo ieri l'attrice lei aveva aggiornato i suoi profili social per raccontare dell'incontro con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini che non vedeva dai tempi delle riprese di Non ti muovere, film nel quale ha recitato. Su Facebook le foto con l'attore e la scrittrice e il messaggio per loro:

" Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: "Paola sei in Agnone?" Rispondo: "sì, a casa". "Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c'è un amico che ti vuole salutare". Incuriosita dico: "ok, arrivo". Apro le tende del forno di Manuela Di Lullo e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un'emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità ".

A dare la conferma della sua scomparsa, è stata la famiglia dell'atrice. Residente ad Agnone, vicino ad Isernia, Cerimele in Molise, era direttrice artistica della scuola di recitazione della Compagnia Stabile. Nel corso della sua carriera ha lavorato per molti film e decine di spettacoli teatrali.