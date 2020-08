Luna di miele italiana per la principessa Beatrice. Ma la regina "censura" il viaggio

Prima il matrimonio celebrato in gran segreto poi la luna di miele "censurata" dalla regina Elisabetta. Non c'è che dire, per la principessa Beatrice questo 2020 non è proprio dei migliori. Le foto del viaggio di nozze italiano con il neo marito, l'imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi - pubblicate in esclusiva mondiale sul settimanale Chi - avrebbero fatto infuriare Elisabetta II, tanto da impedirne la diffusione sui tabloid britannici.

Esattamente un mese fa, il 17 luglio, Beatrice di York si sposava (in gran segreto) con lo storico fidanzato Edoardo. Dopo il rinvio delle nozze (che si sarebbero dovute celebrare il 29 maggio) dovuto al lockdown imposto nel Regno Unito per contenere la diffusione del coronavirus, la principessa Beatrice ha detto "sì" con una cerimonia riservatissima e con pochissimi invitati. Solo a cose fatte la stampa inglese ha dato la notizia del lieto evento, il primo matrimonio reale della storia dei Windsor celebrato all'oscuro di tutto e tutti.

Poche foto ufficiali, pochi i dettagli della cerimonia e infine la fuga, repentina, degli sposi per la loro luna di miele cominciata in Francia e proseguita in Italia. Un viaggio di nozze che però la regina Elisabetta avrebbe "oscurato", impedendone il chiacchiericcio su tabloid e riviste inglesi. Il servizio fotografico esclusivo pubblicato sul numero di Chi in edicola mostra la principessa Beatrice felice e sorridente nelle limpide acque della costiera amalfitana. Con lei lo sposo Edoardo e il figlio di 4 anni, che l'imprenditore di origini italiane ha avuto da una precedente relazione. Gli scatti, in esclusiva mondiale, non sarebbero piaciuti a sua Maestà e sui quotidiani inglesi non c'è traccia della luna di miele che Beatrice e Edoardo stanno facendo.

La "censura" della sovrana sul viaggio di nozze della principessa Beatrice?