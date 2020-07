Dopo lo scandalo del padre, la principessa Beatrice si è sposata (in gran segreto)

Il gran giorno è arrivato, solo che nessuno o quasi se ne è accorto se non a cose fatte. La principessa Beatrice si è sposata in segreto con il suo fidanzato storico, Edoardo Mapelli Mozzi. La notizia sta rimbalzando da un giornale all’altro e su tutti i siti royal, dal puntuale Royal Central al magazine Elle. Il primo a riportare la notizia, però, è stato il Daily Mail, il quale ha precisato che alle nozze avrebbe partecipato una selezionatissima cerchia di persone. Naturalmente tra gli invitati non poteva mancare la regina Elisabetta. La principessa Beatrice ha coronato il suo sogno d’amore dopo essere stata costretta a rimandare il royal wedding, già fissato per il 29 maggio scorso, a causa della pandemia.

A quanto pare non era la prima volta che il matrimonio veniva posticipato. Già lo scorso novembre, nel bel mezzo dei preparativi delle nozze, Beatrice ed Edoardo avevano dovuto fermare i loro progetti a causa dello scandalo Epstein in cui risulta coinvolto il padre della sposa, il principe Andrea. Allora si era parlato della possibilità di una futura cerimonia privata e semplice, senza telecamere, né carrozze e tantomeno lo sfarzo usuale per il matrimonio di un membro della famiglia reale inglese. Alla fine la regina Elisabetta aveva dato alla principessa Beatrice il permesso di tenere il ricevimento nei giardini di Buckingham Palace.

Il coronavirus, però, aveva di nuovo scombinato le carte in tavola, mentre le nuove rivelazioni sul presunto coinvolgimento di Andrea di York nel fattaccio Epstein sembravano aver eclissato del tutto il lieto fine per la storia d’amore della nipote di Sua Maestà. Il Daily Mail riferisce che la cerimonia sarebbe avvenuta alle 11 del mattino del 17 luglio 2020 nella Royal Chapel Of All Saints, che si trova nella tenuta di Windsor.

As for social distancing - the Palace says: “The wedding took place in accordance with all relevant Government Guidelines” — Chris Ship (@chrisshipitv) July 17, 2020

Naturalmente non si tratta di un caso, visto che la sovrana e il duca di Edimburgo stanno trascorrendo la quarantena proprio nel Castello di Windsor. Le prime foto catturate dal tabloid ci mostrano la regina in verde e i genitori degli sposi, mentre non sarebbe stato avvistato Christopher (4 anni) il figlio che Edoardo Mapelli Mozzi ha avuto da una precedente relazione con l’architetto cino-americano Dara Huang. Comunque è troppo presto per definire l’elenco degli invitati. Per ora sappiamo che non erano più di 20 tra famigliari e amici più stretti. Di sicuro nelle prossime ore ne sapremo di più. Per ora possiamo dire che la principessa Beatrice ha optato per un matrimonio sobrio, oltre che segreto e nel pieno rispetto delle norme anti coronavirus. Purtroppo non conosciamo ancora i dettagli delle nozze come, per esempio, il vestito della sposa o i gioielli che la figlia di Sarah Ferguson ha scelto di indossare. Forse Beatrice ed Edoardo pubblicheranno qualche scatto del ricevimento su Instagram, ma al momento non vi è alcuna certezza.

La principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi stanno insieme da un paio di anni, ma si conoscono da lungo tempo. Lo sposo ha 36 anni ed è un imprenditore milionario di chiare origini italiane. Si occupa di cercare case lussuose ai suoi clienti facoltosi e ha fondato la sua società immobiliare, Banda (“capannone” in Swahili) nel 2007. Come ricorda Vanity Fair Edoardo è figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi e di Nikki Shale e ha studiato alla Radley School nell’Oxfordshire. Ha anche ottenuto un Master in politica a Edimburgo. La principessa Beatrice è il primo esponente della royal family a sposare un uomo che ha già avuto un figlio. Ha incontrato Edoardo dopo la fine della storia con Dave Clark, responsabile dell’estero di Uber. Un legame durato ben 10 anni.

Se volessimo essere romantici, potremmo dire che questo amore ha sfidato parecchie avversità prima di arrivare all’ambito traguardo delle nozze. La principessa Beatrice ha rinunciato agli onori, al lusso, a tutto ciò che spetterebbe di diritto a una ragazza del suo rango, pur di non attendere oltre. La figlia del principe Andrea ci ha dimostrato che diademi e ricevimenti da mille e una notte sono ornamenti superficiali, per quanto meravigliosi, ma il rapporto tra due persone è davvero ben altra cosa.