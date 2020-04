Lutto per Alba Parietti: "La sofferenza in solitudine"

Questi sono senza dubbio giorni molto difficili per l’Italia che ci toccano tutti indistintamente. Non è stata risparmiata neanche la showgirl Alba Parietti, costretta a fare i conti con un terribile lutto. Nelle scorse ore è infatti deceduto a causa del Coronavirus un suo conoscente.

Aba ha voluto quindi affidare il suo lungo e doloroso sfogo a Instagram: "Al le persone che insistono per riaperture immediate di tutto e che escono senza farsi troppi problemi vorrei spiegare che noi, in Lombardia, tutti noi ogni giorno riceviamo notizie tragiche da parte di amici e parenti. Oggi se ne è andato il padre di uno dei più cari amici di mio figlio" . Poi ha continuato così il racconto della sua sofferenza e delle persone che hanno provato a stargli vicino: "Oggi è una brutta giornata. Oggi se n’è andato il padre di uno dei più cari amici di mio figlio. Ho assistito ogni giorno alla sua agonia, attraverso l’assenza di informazione, attraverso l’angoscia del figlio che vive all’estero e per altro si era speso per aiutare, avendo contatti con la Cina, mi aveva anche aiutato a trovare mascherine. Lui era preoccupato, da subito si preoccupava per i suoi genitori e non capiva come mai non ci fossero abbastanza forme di prevenzione" .

Tutti e due i genitori di questo sfortunato ragazzo sono stati sconfitti dalla malattia. La Parietti ha infatti aggiunto: "Il padre circa una settimana fa, dopo insistenze data l’aggravarsi della situazione, è stato ricoverato già molto compromesso. Ma a fatica perché non c’erano posti. Nessuna informazione, solo qualche raro e preoccupante messaggio. Si sentiva la morte addosso. E questa mattina la fine, in solitudine. La sofferenza senza compassione, senza carezze, senza sollievo. La fine che nessuno vorrebbe e dovrebbe fare" .

E poi si è rivolta direttamente nei confronti degli italiani, per chiedere di non abbassare la guardia e soprattutto non minimizzare quello che sta accadendo: "Smettetela di parlare di esagerazioni, smettetela di pensare di essere immuni o fuori dal problema. Questa è una responsabilità condivisa, pesante e atroce. Ma smettetela di minimizzare. Davvero vergognoso farlo. Provate voi a vivere in Lombardia. Nessuno di noi lombardi non ha perso qualcuno. Nessuno di noi quando ha avuto qualche lieve linea di febbre non ha pianto per la paura pensando di morire" . Insomma, la Parietti ha fatto un vero e proprio appello a tutti i cittadini, invitati a rimanere nelle proprie abitazioni e a non correre alcun rischio per la propria salute e quella degli altri.

