Lutto per lo chef Andrea Mainardi, morto il padre Giorgio

Grave lutto per lo chef Andrea Mainardi. Nelle scorse ore è venuto a mancare il padre, Giorgio Mainardi. La notizia è trapelata poco fa sui social network dopo la pubblicazione di un post di Antonella Clerici. E’ stata infatti quest’ultima a confermare il tragico evento, inviando un messaggio commosso di affetto e vicinanza allo chef bergamasco.

Andrea Mainardi è stato uno degli chef di punta della trasmissione quotidiana “La prova del Cuoco” ai tempi in cui alla guida del popolare format c’era Antonella Clerici. Mainardi ha saputo farsi apprezzare dal grande pubblico anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. Oggi la notizia della morte del padre, Giorgio, arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché avviene in un momento tanto critico e doloroso per l’Italia e il mondo intero. La notizia della morte di Giorgio Mainardi è stata data per prima da Antonella Clerici, che allo chef è legata da una sincera amicizia. Attraverso la sua pagina Instagram, la Clerici ha inviato un accorato messaggio di cordoglio ad Andrea Mainardi per il suo tragico lutto: " Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi..un grande dolore... ti abbraccio forte Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna. Vi voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre" .

Difficile capire quali circostanze abbiano portato alla morte dell'uomo, in questo momento in cui la pandemia da coronavirus sta oscurando ogni altro evento. Quello che è certo è che il padre dello chef Andrea Mainardi non stava bene da tempo e da quattro anni lottava contro un tumore, costringendolo a letto. La sua assenza al recente matrimonio del figlio, avvenuto lo scorso 12 ottobre in Toscana, aveva fatto molto parlare. Per far sentire la sua vicinanza al figlio Andrea, l’uomo aveva scritto una bella lettera ai neo sposi, toccando il cuore dello chef. Oggi la notizia della sua tragica scomparsa getta nello sconforto la sua famiglia. I funerali, che in questo tragico momento non possono essere celebrati, si terranno in forma privata.