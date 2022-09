Lutto per le Donatella, morto il papà: "Sei stato il nostro esempio"

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, hanno scelto una foto completamente nera con un cuore rosso al centro per annunciare la prematura scomparsa del padre. Le cause della morte dell'uomo, deceduto nelle scorse ore, non sono state rese note, ma le figlie hanno voluto rendergli omaggio con un toccante post condiviso sui social network.

" Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre ", hanno scritto Silvia e Giulia condividendo su Instagram il loro dolore per la drammatica scomparsa. Del padre de Le Donatella non si sa quasi niente. Le due influencer non hanno mai condiviso momenti privati con la loro famiglia sui social network. L'unico post insieme a lui, che compare sul loro profilo, risale al 27 gennaio 2020, quando Giulia e Silvia hanno festeggiato il compleanno del padre, pubblicando alcuni scatti su Instagram.

Nelle immagini l'uomo bacia teneramente la pancia di Silvia, che due anni fa era in dolce attesa della figlia Nicole avuta da Giorgio De Stefano, l'imprenditore finito in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. Il padre de Le Donatella non è mai apparso in televisione a differenza della madre delle Provvedi, Monica Alberti, che nel 2018 entrò nella casa del Grande fratello vip 3 per dare tutto il suo appoggio alle figlie, che partecipavano in coppia al reality.

Nonostante l'uomo non fosse sotto i riflettori, era stato presente nella vita delle figlie e della nipotina e Le Donatella hanno voluto salutarlo con un omaggio pubblico su Instagram. In brevissimo tempo sotto al post sono comparsi i commenti e i messaggi di cordoglio di molti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza a Silvia e Giulia Provvedi: da Laura Pausini a Paolo Ruffini, da Laura Chiatti a Francesco Renga e Elettra Lamborghini. Anche l'ex compagno di Giulia, il portiere Pierluigi Gollini, si è stretto attorno alla famiglia Provvedi.