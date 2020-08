Lutto per Patty Pravo, morto l'ex marito e musicista Gordon Faggetter

Si è spento all'età di 72 anni Gordon Faggetter, il musicista inglese classe 1948 che negli anni '70 fece ballare tutta la capitale esibendosi con la sua band e con Patty Pravo al Piper Club di Roma. La scomparsa ha colpito da vicino la cantante Patty Pravo che di Faggetter fu la prima moglie. L'ex batterista della band Cyan Three è morto il 12 agosto nella sua abitazione di Roma, assistito dai figli, al termine di una lunga malattia.

La notizia della scomparsa del musicista - originario della contea del Surrey, nel Regno Unito - ha scosso l'ambiente musicale internazionale e colpito da vicino la cantante italiana, che negli anni '70 sposò Gordon Faggetter, quando lei aveva solo 20 anni. Un matrimonio mai davvero ufficializzato visto che i documenti legali delle nozze, svoltesi in Gran Bretagna, non furono mai rivelati. Di lui però, Patty Pravo, ha sempre conservato un buon ricordo, suo primo amore negli anni degli esordi sulla scena musicale. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Pravo rivelò: " Eravamo fanciulli. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti ".

Il matrimonio ebbe vita breve e i due presero strade diverse. Lei sempre più lanciata nel mondo della discografia italiana, lui proiettato verso l'arte e la pittura, passione per la quale decise di abbandonare il mondo della musica e sciogliere la band Cyan Three con la quale aveva avuto anni di gloria al Piper Club di Roma. Gordon Faggetter fu infatti l'autore di numerose copertine dei 33 giri di maggior successo di Patty Pravo, Mia Martini e Francesco De Gregori. Suo il disegno del terzo album pubblicato da De Gregori, denominato "Francesco De Gregori", ma ricordato da sempre con l'appellativo di "Album della pecora" per il disegno sulla copertina raffigurante l'ovino.