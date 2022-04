Lutto a Uomini e donne, morto storico assistente di Maria de Filippi

Piero Sonaglia, celebre assistente di studio che da sempre è presente nei programmi targati Fascino come Uomini e Donne, è morto. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dal regista televisivo Roberto Cenci attraverso un post pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram.

Per i telespettatori Piero Sonaglia era uno di famiglia. Da anni, infatti, l'uomo ricopriva il ruolo di assistente di studio in numerose trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Storici i suoi ingressi nello studio di Uomini e Donne. " Vieni Piero", "Piero portami due sedute ", con queste frasi Maria De Filippi accoglieva l'assistente in studio. La sua era una figura chiave ma contrariamente ad altri, che rimangono dietro le telecamere, Piero in video si vedeva spesso ed era diventato parte integrante della trasmissione.

Era lui ad accertarsi che tutto si svolgesse nel migliore dei modi in studio. Lui che si occupava degli arredi di scena e di accompagnare fuori e dentro lo studio i protagonisti del programma. Da alcune settimane Sonaglia era assente dagli studio di Uomini e donne. La sua assenza si era notata, ma nessuno sapeva i motivi della lontananza. L'annuncio della sua morte è arrivato come un fulmine a ciel sereno da Roberto Cenci attraverso i social network. " Per sempre con noi, ciao Piero" , ha scritto il regista televisivo pubblicando una foto di Sonaglia su Instagram. Il post è stato visto da pochi, però, perché l'account Instagram di Cenci è privato, quindi non visibile a tutti. A dare risonanza alla notizia ci ha pensato la popolare pagina Trash Italiano, seguita da numerosi volti del mondo dello spettacolo, che ha scritto: " Purtroppo ci ha lasciato Piero, lo storico assistente di studio che per anni ha collaborato con Maria De Filippi ".

Piero aveva lavorato anche ad Amici, Tu si que vales e C'è posta per te. In un'intervista rilasciata alcuni anni fa, proprio al settimanale della trasmissione Uomini e donne, Sonaglia aveva parlato del suo ruolo all'interno dello studio, come una " figura unica all'interno del team". L ui in realtà non si era mai sentito diverso, ma parte di una squadra che macina ascolti da anni: "Io mi ritengo semplicemente un ingranaggio in più del meccanismo ".

L'annuncio della sua prematura scomparsa ha sconvolto la famiglia di Uomini e donne, Maria De Filippi e i telespettatori, che ormai si erano affezionati alla sua figura. Al momento non sono chiare le cause del decesso di Sonaglia, ma sul web si stanno già moltiplicando i messaggi di affetto e cordoglio per lui.