L'Italia sul tetto d'Europa: i Maneskin vincono gli Ema

Inarrestabili, i Måneskin hanno trionfato anche agli Mtv Ema awards nella categoria best rock. La band romana, arrivata a Budapest con tre nomination, ha conquistato il premio nella categoria più prestigiosa. I quattro ventenni, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, hanno surclassato band come i Colplay e gli Imagine dragons, solo per citare due delle formazioni che concorrevano in quella categoria. Per la prima volta nella storia di questo premio, un gruppo italiano riceve e vince in una categoria internazionale, segno che i Maneskin hanno definitivamente superato i confini nazionali per diventare una band di respiro mondiale, come già avevano certificato i concerti in America e l'apertura dell'evento dei Rolling stones.

Sono numerosi i record infranti dai Maneskin a Budapest. Per altro, tra le altre cose, loro sono stati i primi italiani a esibirsi dal vivo nel corso degli Mtv Ema awards. Questo riconoscimento si mette in fila a tutti gli altri ottenuti dai Maneskin nell'ultimo anno. Il 2021 ha segnato la loro definitiva affermazione da quando la band romana ha trionfato al festival di Sanremo e, successivamente, all'Eurovision.

" Complimenti ai Måneskin! Il premio 'Best rock' agli MTV Europe Music Awards 2021 è un'ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana ", ha commentato Dario Franceschini, ministro della Cultura, subito dopo la notizia della vittoria della band romana a Budapest. Partiti come artisti di strada lungo le strade di Roma, i Maneskin hanno prima ottenuto visibilità sul palco di X-Factor, il programma che per primo li ha portati davanti al grande pubblico italiano. Poi per alcuni anni hanno continuato a suonare ma il loro era un pubblico di nicchia, finché Amadeus non li ha chiamati nella categoria big del festival di Sanremo, dove hanno conquistato pubblico e critica con la loro Zitti e buoni. Il sound internazionale e le scelte stilistiche, che per qualcuno sono la vera chiave del loro successo, hanno fatto il resto e così è iniziata la marcia trionfale della band che svetta nelle classifiche mondiali e conta fan in tutto il mondo.

Le altre categorie nelle quali i Maneskin avevano ricevuto una nomination erano: Best group, premio che poi è andato alla band coreana Bts, e Best italian act, che invece è andato al rapper napoletano Aka 7even, protagonista dell'ultima edizione del programma Amici di Maria De Filippi.