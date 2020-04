Madonna: "Ho perso tre amici nelle ultime ventiquattro ore"

Madonna, cantante iconica dagli anni '80, continua a postare dei video-diari di quarantena, in cui condivide coi suoi fan come sta passando l'isolamento necessario ad arginare la diffusione del COVID-19, rallentando così il contagio da coronavirus. Nel video postato questo giovedì, Madonna ha dichiarato di aver perso tre amici in sole ventiquattro ore.

Nel video postato sul suo account ufficiale Instagram, la si vede seduta in una stanza buia, intenta a battere i tasti di una macchina da scrivere, come una vera e propria scrittrice che tenga una sorta di diario di bordo. Nel video la cantante comincia dicendo: "Non possiamo avere sempre una buona giornata... Non ho dormito la scorsa notte, nemmeno un minto, e oggi mi sento come se non funzionassi" . Poi continua: "Il metro del mio dolore è a livello 10 e quando arriva a 10 io ho bisognogno, voglio, devo uscire fuori dal mio corpo".

Tuttavia la confessione più triste di questo diario di quarantena è quella che Madonna fa delle persone che ha perso nell'arco di una giornata. Ha infatti detto: "Nelle ultime 24 ore mio cugino è morto, il fratello della mia guardia del corpo è morto ed è morto Orlando Puerta, una persona che ha un ruolo fondamentale nella mia vita... far rientrare i miei brani remixati in classifica è stato tutto grazie alla passione e all'impegno di Orlando. Ho perso queste tre persone nelle ultime 24 ore e questo ha avuto un impatto sul mio umore. Non ce la faccio più".

Madonna, che sta passando la sua quarantena a Londra, ha parlato anche di come si sta organizzando a livello pratico per affrontare la quarantena. Ha spiegato: "Abbiamo cominciato a razionare il cibo e a mangiare meno, il che non è affatto un male. Ho deciso di uscire e prendermi un'ora di sole in giardino".

Madonna era stata presa di mira dai fan solo qualche settimana fa, quando si era mostrata nel lusso della sua vasca da bagno, asserendo che la pandemia di coronavirus non era altro che una sorta di bilanciamento naturale. Ad oggi sembra che la cantante si sia ravveduta e si sia resa conto di quanto il COVID-19 sia pericoloso.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?