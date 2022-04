Madonna irriconoscibile, il video su TikTok preoccupa i fan

Da mesi i profili social di Madonna - da Instagram a Tik Tok - sono bersaglio di critiche e commenti al suo aspetto estetico. Negli ultimi tempi, infatti, la popstar inglese è apparsa decisamente diversa: labbra gonfie, zigomi pieni e pelle perfetta. All'inizio i fan hanno pensato a un uso smodato dei soliti filtri per apparire più belli. Ma a poco a poco tra i fan è iniziato a insinuarsi il sospetto che la cantante abbia fatto ricorso alla chirurgia ed è scoppiato il caso.

A fare scatenare i follower è stato l'ultimo video pubblicato da Madonna su Tik Tok. Un filmato di pochi secondi condiviso sul suo canale poco prima dei Grammy Awards, dove l'artista ha mandato un bacio ai suoi fan, salutandoli. Le labbra eccessive e le guance gonfie hanno però fatto preoccupare i suoi seguaci e in molti l'hanno definita irriconoscibile nei tratti del viso. E i commenti si sono moltiplicati in poco tempo: " Cosa gli sta succedendo?", "Ma cosa si è fatta?", "Sta diventando imbarazzante", "Cosa sta facendo a se stessa ". E qualcuno ha anche ironizzato evidenziando la somiglianza con Donatella Versace e Paola Barale.

Nel breve video di Tik Tok Madonna si è mostrata con una t-shirt trasparente, collane al collo e le trecce, look con il quale si è mostrata anche su Instagram, mentre si fa tatuare una scritta sul polso. Per molti la popstar britannica starebbe utilizzando dei filtri per modificare i tratti del volto, ma per altri la diva si sarebbe sottoposta a ritocchi estetici. Sempre più spesso la diva, infatti, appare sui social network con il viso artefatto, ma nel filmato condiviso sulla piattaforma Tik Tok non sembra che l'artista utilizzi filtri digitali. " Irriconoscibile " è il termine più utilizzato sotto i suoi post Instagram, e i fan ora iniziano a preoccuparsi sul serio.

In appena quattro giorni il tiktok di Madonna è stato visualizzato da oltre 11 milioni di persone e i commenti hanno raggiunto quota 50mila, la maggior parte dei quali sul suo aspetto.