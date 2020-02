Madonna offre una casa a Meghan e Harry

Madonna offre ospitalità ai duchi di Sussex.

In un divertente video, la cantante statunitense ha offerto a Meghan Markle e al Principe Harry di subaffittare il suo appartamento newyorkese a Central Park West. Il filmato è stato pubblicato su Instagram alcuni giorni dopo l’annuncio della Megxit e alla vigilia dell’approdo del tour di Madonna nel Regno Unito.

Come riporta la Cnn, la cantante ha fatto riferimento proprio a quanto è stato annunciato dai Sussex, ovvero che si sarebbero trasferiti in Canada, facendo un passo indietro come membri senior della Royal Family, e che avrebbero trascorso più tempo in Nord America.

Nel video, Madonna è intensa a prepararsi davanti a uno specchio prima della propria esibizione sul palco e spiega al suo parrucchiere perché crede che i duchi non debbano andare in Canada: per l’artista, quel Paese è così noioso, mentre la coppia aristocratica potrebbe invece vivere a New York. E intanto Madonna enumera i pregi della sua casa: due camere da letto, un incredibile balcone, una delle migliori viste su Manhattan. E infine aggiunge ironicamente: " Buckingham Palace non ha niente di meglio della Central Park West ”.

Il tour di Madonna nel Regno Unito è stato un grande successo, nonostante all’inizio si è temuto per presunti problemi di legalità. L’artista è infatti solita portare con sé, a causa dell’incidente occorso al ginocchio, un bastone che nasconde una lunga lama - sul modello di quello di Alex DeLarge in “Arancia meccanica” - che in Gran Bretagna è considerato un’arma illegale. Non ci sono stati però i problemi previsti e Madonna ha infiammato i britannici.

Britannici che al momento stanno affrontando dei grandi cambiamenti, non solo per la Brexit ma anche con la Royal Family. La decisione di Meghan e Harry continua a tenere banco nelle cronache. Per il momento si sa che i duchi non potranno più usare il marchio dei Sussex, ma il grosso dell’accordo con la Regina Elisabetta II sarà discusso e approvato a breve questa primavera.

Al momento, Meghan e Harry vivono con il loro piccolo Archie in una suggestiva e discreta villa sull’isola di Vancouver, in Canada, dove si stanno impegnando nella ricerca di lavoro e nella beneficenza.

