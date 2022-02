"Magari stasera non faremo un c...". È Ferilli show con la stampa

Conferenza stampa show per l'ultima serata del festival di Sanremo. Protagonista assoluta Sabrina Ferilli, che questa sera accompagnerà Amadeus verso la proclamazione del vincitore. Le prime quattro serate sono state un grandissimo successo per il conduttore, tanto che la Rai già pensa a un doppio bis per Amadeus, sponsorizzato anche dalla stessa Ferilli: " Ma che hai detto basta? Non mi sembra. Pure Mattarella aveva detto di no e, invece, poi le cose succedono... ".

Il risultato più eclatante è stato quello della serata del venerdì dedicata alle cover, che ha segnato una media del 60% di share. Risultato completamente inatteso alla vigilia, che stabilisce un nuovo record per le edizioni degli anni Duemila. " È la tv di Stato e in questo dovrebbe unirci tutti, un risultato buono per l'azienda pubblica è un risultato buono per tutti noi. Poi stasera non si farà un c... Ma finora tutti sono stati bravissimi, eccezionali ", ha ironizzato l'attrice.

Insieme a Drusilla Foer, Sabrina Ferilli è stata la co-conduttrice più attesa del terzo Festival di Amadeus. L'ironia romana dell'attrice sono ben noti a pubblico e non è un caso che il conduttore abbia deciso di lasciarla all'ultima serata, quella che storicamente si protrae più a lungo. Ed è proprio su questa caratteristica che ha voluto scherzare Sabrina Ferilli durante la conferenza stampa: " Magari Amadeus mi farà uscire alle 3, faremo corsi di sopravvivenza, per fortuna è previsto qualche piccolo snack. Tutt'al più mi vedrete sul finale quando si dirà chi ha vinto ".

Ma l'attrice ha già messo le mani avanti su come sarà la sua partecipazione, sicuramente diversa rispetto a quelle viste finora da parte delle co-conduttrici: " Qualche parolaccia? La dirò, anche perché dura tanto, è impossibile non colorire con qualche battuta o esclamazione. Per chi fa questo mestiere, questo è un momento straordinario, ci sono anche rischi, non è detto che si faccia un'ottima figura, l'emozione gioca tanto, l'aspirazione ad esserci credo sia di tutti ".

La verve di Sabrina Ferilli potrebbe essere il valore aggiunto dell'ultima serata, proprio l'asso nella manica di Amadeus che sa di potersi affidare a un'attrice strutturata capace di tenere in modo impeccabile il palcoscenico anche nei momenti più complicati o di vuoto: " Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo... ".

Ma l'attrice non ha mancato di ironizzare nemmeno sulle misure contro il contagio da Covid messe in atto per garantire un Sanremo in sicurezza: " Se c'ammalamo che ci succede, domani è finito Sanremo, ce porteranno via e ce curamo a casa. Tutti insieme, faremo il 'gruppo Sanremo 22 ".

Sabrina Ferilli che chiede come sta Gianni Morandi dato che l’hanno fatto cantare alle 2 di notte. IO AMO QUESTA EDIZIONE DI SANREMO. NON CE LA FACCIO A NON RIDERE pic.twitter.com/hC5TBAW27J — chiã is watching 911 (@chiaramiyy) February 5, 2022