Nuovo record per Sanremo: la serata delle cover al top dal 1995

Il festival di Sanremo continua a inanellare ascolti da record. La quarta serata, quella dedicata alle cover, ha infranto un altro primato, toccando uno share medio del 60,5%. Dati che non si vedevano da 27 anni. Bisogna fare un salto indietro nel tempo di quasi tre decenni per trovare una media di share superiore a quella raggiunta da Amedeus (sempre nella quarta serata di Festival). Era il 1995 e al teatro Ariston c'era Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll, che portarono a casa un entusiasmante 65,80%.

Un confronto, quello con il Festival dei record del 1995, che c'è stato anche nelle tre precedenti serate del Sanremo firmato da Amadeus e che, fino a oggi, lo ha visto sempre vincere sul passato. I telespettatori hanno premiato la serata dedicata alle cover della musica degli anni '70, '80 e '90, dove le canzoni sono state grandi protagoniste con omaggi anche ad artisti scomparsi. La prima parte della serata è stata vista da 14 milioni 731 mila spettatori (share del 59.2%) mentre la seconda parte, nonostante l'orario, ha avuto un'impennata con 7 milioni 543 mila spettatori e uno share del 63.5%. A conti fatti, per gli amanti delle statistiche, l'auditel medio parla di 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6%.

Da sempre molto attesa, la serata delle cover è scivolata via con grandi omaggi alla musica italiana e non solo. Questo sembra avere consentito ad Amadeus di guadagnare oltre 3 milioni d'ascolto e ben 15 punti in più di share rispetto alla prima parte dello scorso anno. Stesso andamento per la seconda parte della serata con 2,5 milioni di spettatori in più e circa 15 punti percentuali rispetto a quella di Sanremo 2021, che venne vista da 4.980.000 spettatori con il 48,2% di share. Una crescita in termini di ascolti anche rispetto all'edizione 2020, la prima guidata dal direttore artistico, che premia in sostanza l'Amadeus ter.

Il sentiment positivo - anche a livello social, che ha visto cresce il pubblico in rete con 1,4 milioni citazioni e oltre 750 mila tweet in meno di 24 ore - lascia dunque ben presagire per la serata finale del festival di Sanremo, che vedrà salire sul palco del teatro Ariston Sabrina Ferilli, in qualità di co-conduttrice, e Marco Mengoni come atteso super ospite.