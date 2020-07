"Come mai in Rai ci sono tanti gay?". E Mara Maionchi si infuria con il marito

" Gay: argomento eliminato. Se tutto va bene mi restano: l’ippica e lo yoga ", così ha replicato Alberto Salerno alla polemica scoppiata, poco prima, in seguito a un suo post provocatorio duramente criticato dal popolo del web sui gay. Anche la moglie Mara Maionchi, nota producer musicale e amatissimo giudice di X Factor, lo ha ripreso pubblicamente, invitandolo a rimuovere il post. Peccato però che tutto fosse già stato immortalato (con tanto di screenshot) dal sito Gay.it.

A scatenare la bagarre sul web un post provocatorio pubblicato sulla sua pagina Facebook dal produttore discografico: " Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa? ". Una considerazione personale che ha sollevato un vero e proprio polverone, con tanto di richiesta di scuse da parte delle associazioni vicine alla comunità LGBTQ. Ad alimentare la polemica sono stati non solo i tweet e i commenti indignati degli internauti, ma anche la secca risposta del portale Gay.it alle parole di Salerno. È stato lo stesso sito a pubblicare le parole scritte dal produttore su Facebook (e i successivi chiarimenti all'indignazione dei follower), anche dopo che queste sono state rimosse.

Lo scontro peggiore si è però consumato tra le mura domestiche. Poco dopo aver scritto il post Facebook, infatti, la moglie Mara Maionchi si è duramente scagliata contro il compagno, minacciandolo di cancellargli tutti i profili: " Ma cosa cazzo dici, ti tolgo i social! ". La bacchettata pubblica inferta virtualmente da Mara Maionchi al marito ha prodotto l'inevitabile post di scuse, giunte in serata e pubblicate da Salerno sul suo profilo (post poi rimosso). Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la replica di scuse recitava: " Nella mia vita ho avuto modo di conoscere tanti gay, alcuni molto talentuosi e intelligenti, alcuni dei veri signori, altri meno. La nostra casa non ha mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Ora che io, per uno stupido post, debba sentirmi accusare di essere omofobo non mi fa incazzare, mi procura un grande dispiacere e per questa sera la chiudo qui ".

Dopo la cancellazione del post, però Alberto Salerno è tornato sui social network per torgliersi qualche sassolino dalla scarpa per la censura ricevuta: " Politica: argomento eliminato, Extracomunitari: argomento eliminato, Rom: argomento eliminato. Gay: argomento eliminato. Se tutto va bene mi restano: l’ippica, la scuola di cucito e ceramica, i corsi yoga, il cibo e la musica. Opterei per le ultime due cose se è ancora consentito ".