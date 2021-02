Malgioglio: "Così ho portato il topo al Gf. Signorini arrabbiato con me? Boh"

Dove arriva la genialità di un grande artista? Anche a portare scompiglio durante una trasmissione in diretta come il Grande Fratello Vip senza che nessuno ne sappia prima nulla. Proprio come ha fatto Cristiano Malgioglio 'colpendo' addirittura il presentatore Alfonso Signorini con una scenetta degna dei migliori “Scherzi a parte”. Un topo telecomandato, che ha portato Signorini a lasciare per qualche minuto il palco. Un video diventato in pochi minuti virale, che di sicuro rimarrà un cult nella storia del reality.

Cristiano continua a ridere mentre ce lo racconta al telefono, “ sperando ” dice, che il presentatore lo perdoni ma certo di aver fatto qualcosa che i telespettatori non dimenticheranno.

Come le è venuto in mente di fare una cosa simile durante una diretta?

“Ho pensato che dopo tanti pianti al Grande Fratello Vip c’era bisogno anche di sorridere. Alfonso è sempre molto concentrato durante la diretta e lo volevo “sconcentrare” e vedere cosa succedeva. Io sono così. Mi è sempre piaciuto fare scherzi sin da quando ero bambino. Ho continuato nella mia vita ad avere questa parte fanciullesca e chi mi conosce lo sa bene. Anche quando sono in vacanza non faccio altro tutto il giorno”.

Come mai un topo?

“Signorini, come ha raccontato, ha il terrore delle mucche ma anche dei topi. Non potendo portare una mucca in diretta, anche se mi è passato per la mente, ho pensato al topo, anche perché se ne era parlato spesso visto che ogni tanto qualcuno nella Casa lo ha visto. Ne ho scelto uno telecomandato e l’ho nascosto per tutta la puntata. La Gregoraci che era vicino a me se ne era accorta, ma io le ho fatto l’occhiolino e le ho detto ' Zitta tu!' . Ho pensato: ‘V oglio vedere cosa succede. O mi odierà per tutta la vita, o si divertirà ’”.

Ha rischiato molto, poteva anche "odiarla"...

“Non credo, c’è grande affetto tra me e lui”.

Nessuno sapeva di questa sua idea?

“Nessuno. Altrimenti lo scherzo non avrebbe funzionato”.

Neanche gli autori?

“Ma figuriamoci! Non mi avrebbero mai permesso di farlo, sono così concentrati per tutta la diretta che me lo avrebbero impedito”.

Signorini non si è accorto che era dietro di lui?

“No perché come ho detto è davvero molto concentrato quando presenta. La cosa bella è che con il guanto questo benedetto topo non partiva, perché non riuscivo a spingere il pulsante. Ho dovuto bagnare il guanto con la lingua e finalmente è partito creando lo scompiglio che tutti hanno visto”.

Alfonso si è spaventato tanto, si è anche allontanato dallo studio e se non fosse tornato?

“Se fosse successo avrei finalmente preso io la conduzione della parte finale del programma. Scherzo naturalmente, non credo che sarebbe uscito ma il rischio c’è stato”.

Abbiamo visto cosa le ha detto in diretta quando si è reso conto che era stato lei a fargli lo scherzo. A telecamere spente cosa è successo?

“Mi ha detto che poi avremmo fatto i conti, ma io al momento non voglio sapere niente. Vediamo cosa succede la prossima puntata. Una cosa è certa, d’ora in poi il topo sarà sempre con me e farà parte del cast del Grande Fratello Vip”.

Possibile che non l’ha chiamata magari per dirgliene quattro?

“No e come ho detto non voglio sapere. Sarà arrabbiato? Lo scoprirò nella prossima puntata. Comunque la cosa bella di questo Grande Fratello è che ha un successo strepitoso ed io sono molto felice perché, e questo non è uno scherzo, Alfonso ha fatto un grandissimo lavoro con il programma”.

Si dice che a settembre partirà la nuova edizione lei ci sarà?

“Questo non lo so. Dico sempre ' mai dire mai '. Se succederà non sarò però un concorrente. L’ho fatto quest’anno per pochi giorni ed è stato molto divertente. Ho conosciuto giovani straordinari, mi sono messo in gioco ed è questa secondo me la mia fortuna: il fatto di sentirmi una persona normalissima. Credo che la gente questo lo percepisca e mi ami per la mia spontaneità”.

Secondo lei chi vince questa edizione?

“Vorrei che vincesse Dayane Mello. La stanno tutti massacrando però, parlando di gioco, mandando in nomination Stefania Orlando e Rosalinda ha avuto un colpo di genio. Nessuno ha capito questa cosa. Per lei l’unico ostacolo per arrivare alla vittoria è proprio Stefania Orlando e mandandola in nomination insieme alla sua amica è stata la cosa più strategica che potesse fare. Io non escludo che potrebbe esserci una finale con lo scontro tra lei e Rosalinda. Ho conosciuto bene Dayane nei giorni che sono rimasto nella Casa, e ho capito perfettamente il suo modo di pensare. Il Grande Fratello è un gioco e lei sta giocando benissimo”.