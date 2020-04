Malore per Beatrice Valli

Potrebbe nascere con qualche settimana d'anticipo rispetto al previsto la piccola Azzurra. Nelle scorse ore Beatrice Valli ha avuto un malore, che l'ha costretta a un controllo d'urgenza per scongiurare un parto imminente. A dare notizia dell'evoluzione dei fatti sono stati i genitori, Beatrice Valli e Marco Fantini, che attraverso i rispettivi profili social hanno comunicato ai fan cosa stava succedendo.

Da alcuni giorni la bella influencer lamentava dolori dovuti alla gravidanza. Lo stato gestazionale avanzato (ottavo mese) le aveva portato alcune complicanze, che lei stessa aveva condiviso con i suoi fan sui social network. Nelle ultime ore, però, la situazione avrebbe preoccupato notevolmente Beatrice e il compagno, Marco Fantini, tanto da indurli a fare una visita di controllo presso l'ospedale cittadino. " Oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare. Non manca tanto ma ora torno a casa. Mi sa che tornerò presto ", ha raccontato nelle storie del suo account Instagram l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel frattempo, anche il compagno ha dato la sua versione dei fatti sui social e attraverso alcuni video ha spiegato: " Pensavamo che fosse arrivata l'ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto. Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto e sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora ".

La sua terza gravidanza non è certo stata "serena". Già lo scorso gennaio, la Valli aveva confessato, attraverso un'intervista, che questa volta - dopo due parti naturali - avrebbe dovuto sottoporsi a un taglio cesareo. Dopo aver accusato i primi dolori e una certa pressione sull’utero, il ginecologo aveva trovato la placenta sotto il feto. Un posizionamento anomalo che ostruiva il passaggio in caso di parto naturale. Pochi giorni fa, infine, l'annuncio di alcuni valori ematici sballati che avevano fatto preoccupare Beatrice Valli. Che il parto sarebbe arrivato prima del termine, dunque, la Valli ne era consapevole ma sembra che la data di nascita sarà anticipata di circa un mese. Nei prossimi giorni Beatrice potrebbe dare alla luce la tanto attesa Azzurra.