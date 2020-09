Un malore per Tommaso Zorzi. Cos'è successo nella casa del Gf

Quella di quest’anno è un’edizione densa di colpi di scena per il Grande Fratello Vip. Il reality show di Mediaset, alla sua seconda settimana di programmazione, ha dovuto far fronte a diversi problemi. Dopo l’abbandono improvviso di Flavio Vento, un’uscita di scena che ha portato alla luce diverse polemiche tra gli inquilini, ora l’attenzione si è focalizzata su Tommaso Zorzi. L’influencer e star del web, punta di diamante di questa nuova stagione del reality, si trova costretto ad abbandonare di nuovo la casa del Grande Fratello per problemi di salute. Una notizia che è trapelata poco fa che avrebbe fatto preoccupare i fan di Zorzi e, di conseguenza, anche gli autori dello show.

È stata Federica Panicucci a lanciare la notizia che subito si è diffusa in rete come una scheggia impazzita. Mattino Cinque, che come consuetudine apre una finestra sul reality di Canale 5, rivela le condizioni di Tommaso Zorzi. A quanto pare, il giovane avrebbe lasciato la casa nel corso della notte di ieri, domenica 20 settembre. Un’ambulanza sarebbe arrivata negli studi per trasportare Zorzi in un posto sicuro per tutti i controlli del caso. Subito è scattato il controllo della febbre. E con una temperatura corporea che sfiora i 39 gradi, la situazione comincia a preoccupare tutti. Da quel che sembra però e dalle prime notizie che sono trapelate sui social, pare che Tommaso Zorzi stia combattendo contro una grave forma di sinusite. Questa diagnosi porta via con se lo spettro del Covid sia sul concorrente che tra gli inquilini. La sinusite si sarebbe accentuata proprio per l’aria condizionata all’interno della Casa. A causa di una temperatura troppo bassa, la salute dell’influencer sarebbe stata messa a dura prova.

La Panicucci ha parlato di un "isolamento in via precauzionale", ma il malessere non è legato al virus. Solo una settimana fa, a neanche 24 ore dall’inizio dello show, per una febbre sospetta Tommaso Zorzi era stato costretto a lasciare la casa per tornare poi in tempo per il serale del venerdì. La paura c’è, ma più che altro, c’è apprensione per le condizioni di salute del giovane concorrente. Lui stesso ha messo a tacere ogni dubbio davanti le telecamere. "Ho fatto 127 tamponi. Piuttosto ditemi di andare casa", aveva detto durante il serale. Si attendono dunque ulteriori dettagli su quanto sta accadendo.