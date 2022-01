"Mandalo a...". Katia la stuzzica e Delia lascia Alex in diretta

" Io lo lascio definitivamente. Ho preso la mia decisione ". La scelta di Delia Duran di rompere con il marito, Alex Belli, è arrivata nelle scorse ore e ha già creato uno scossone sui social network. Non tanto per la decisione, quanto per l'influenza di Katia Ricciarelli, che nelle scorse ore ha spronato la modella venezuelana a mettere fine alla sua relazione con l'attore.

La telenovela nata all'interno della casa del Grande fratello vip è arrivata a un nuovo colpo di scena. Le premesse c'erano già, ma l'epilogo sembra ormai inevitabile. Prima di varcare la porta rossa, Delia aveva svelato di volersi prendere una pausa dal compagno, Alex Belli. Un momento di riflessione per capire se quanto c'era stato tra l'attore e Soleil nel reality avesse compromesso definitivamente la loro relazione. E la risposta sembra essere arrivata nelle scorse ore.

Provata dall'ultima diretta del programma, Delia Duran è scoppiata in lacrime davanti a Katia e Manila e si è detta stanca di essere presa in giro dal marito: " Basta, basta! Non ce la faccio più - ha detto in lacrime la modella - non capisce la mia sofferenza, mi prende per il culo. Ma io ho una dignità, adesso basta". Durissima la replica di Katia Ricciarelli, che ha invitato la Duran a rompere: "Lascialo, fai che venga lui. Sei una bella donna cosa te frega, avessi io la tua età. Diglielo, basta. Viviti la vita" .

Tra i singhiozzi, Delia ha ricordato tutte le follie degli ultimi mesi: la relazione con Soleil, i continui tweet dell'attore e le bugie. " Lo amo ma tutto questo non me lo merito. Sta giocando con i miei sentimenti e non posso più accettarlo. Sto male ". Mentre Manila provava a rincuorarla, dall'altra parte Katia Ricciarelli la spronava a tirare fuori la grinta e a chiudere definitivamente con lui. " Con il mio carattere gli direi: 'Caro salutami a 'soreta'. Divertiti, mandalo a fanculo ", con l'ultima parola solo mimata con le labbra per non farsi sentire dai microfoni della produzione. Un labiale che è diventato già virale nei video, che spopolano in queste ore sui social network.