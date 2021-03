Maneskin, Instagram censura la foto scattata alla finale di Sanremo

L'irriverenza dei Maneskin è piaciuta al pubblico del festival di Sanremo, ma non a Instagram. La popolare piattaforma dedicata alle foto, infatti, ha censurato uno scatto condiviso dalla band sui social network durante la serata finale della kermesse. Un episodio che aveva già visto protagonista la band lo scorso novembre e che si è ripetuto per colpa dell'outfit scelto dai quattro ragazzi e dal gesto del leader Damiano immortalato nella foto.

I Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del festival di Sanremo e hanno dominato i social network, conquistando lo scettro virtuale di band più citata e commentata della finalissima della kermesse. Uno scatto audace li ha però fatti finire nel mirino della censura di Instagram. Intorno alla mezzanotte di sabato sera, quando la gara era ancora nel vivo, il gruppo ha pubblicato su Instagram e Twitter una foto di gruppo dai camerini per chiedere ai fan di sostenerli al televoto.

Nello scatto i Maneskin indossano i loro abiti di scena color carne con i quali si sono esibiti sul palco del teatro Ariston nel corso della finale. Abiti che, a colpo d'occhio, fanno sembrare i componenti della band seminudi. In realtà la mannaia della censura disi è abbattuta sui Maneskin non tanto per gli abiti quanto per il gesto compiuto dal leader della band, Damiano, che si tocca le parti intime in tono provocatorio.

Un'immagine che per gli amministratori della popolare piattaforma fotografica non corrisponde agli standard regolamentari e che violava le linee guida del famoso social "in materia di nudi e atti sessuali". La segnalazione ha così provocato l'immediata rimozione della foto da Instagram, ma non da Twitter che evidentemente porta avanti una differente politica in materia di contenuti vietati.

Era già successo lo scorso novembre quando i Maneskin hanno pubblicato il loro singolo "Vent’anni", accompagnato dalla provocante campagna ideata da Oliviero Toscani. Anche in quell'occasione Instagram aveva riscontrato violazioni nelle linee guida in tema di nudo e atti sessuali - visto che nello scatto la band appariva completamente nuda - e aveva provveduto a cancellare il post incriminato. Ma i Maneskin si erano difesi motivando la loro scelta: " Quello che volevamo rappresentare tramite questo scatto era proprio questo concetto di un amore universale puro e privo di qualsiasi pregiudizio ".