"Mangiare gli animali è sbagliato". Gordon Ramsay zittisce la vegana così

Può lo chef più popolare del Regno Unito - famoso per il suo filetto alla Wellington - diventare vegano? La risposta è no, ma Gordon Ramsay, volto noto del reality culinario Hell's Kitchen, per dimostrarlo ha scelto un modo inusuale. Stuzzicato da un'influencer vegana, che su Tik Tok gli ha dedicato una canzone contro il suo consumo smodato di alimenti di origine animale, l'istrionico chef inglese ha zittito la donna mangiandole un hamburger in faccia. Non prima di averla presa in giro.

Smetti di mangiare gli animali, è sbagliato, Gordon Ramsay. Ferire gli animali è sbagliato, Gordon Ramsay. Condividi questa canzone. E se mi chiami donut (stupida, ndr), va bene. A patto che tu sia vegano da oggi in poi

Laè arrivata dal canale Tik Tok di un'insegnate inglese nota come That Vegan Teacher, che sul web è diventata famosa per essere un'accanita sostenitrice dell'alimentazione vegana. La donna, attraverso il suo profilo seguito da quasi due milioni di seguaci, ha dedicato una canzone allo chef Gordon Ramsay, invitandolo a diventare a sua volta: "". Un motivetto creato ad arte dalla tiktoker per mostrare a Ramsay tutto il suo disappunto per l'ostentazione di piatti a base di carne che il famoso chef fa sui suoi canali social. In molti infatti ricorderanno i suoi cavalli di battaglia a base di manzo cucinati nelle trasmissioni culinarie di Real Time.