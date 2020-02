Manuela Arcuri confessa: "Ho fatto ricorso alla chirurgia estetica"

Il tempo sembra essersi fermato per Manuela Arcuri. La celebre attrice, alla soglia dei 44 anni, appare più in forma che mai e la sua bellezza rimane indiscussa. La partecipazione alla passata edizione di "Ballando con le stelle", non solo le ha consentito di ottenere una silhouette da far invidia alle millennials, ma l'ha anche riportata vicina al suo pubblico dal quale era rimasta lontana per troppo tempo.

Lei stessa ha confessato, nelle storie del suo profilo Instagram, di aver messo la famiglia al primo posto e di aver scelto di dedicare più tempo al figlio, Mattia, per crescerlo con amore: " Sì è vero sono stata poco in tv, perché ho preso una pausa per crescere mio figlio. Mi sono dedicata alla mia famiglia. Ho pensato che fosse la cosa più giusta, ma tornerò ". Lei, spontanea e mediterranea come le icone del cinema italiano da Sofia Loren a Maria Grazia Cucinotta, ha anche svelato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Nel rispondere alle domande curiose dei suoi fan su Instagram, Manuela Arcuri non si è risparmiata, scegliendo di replicare anche ai quesiti più scomodi, svelando di aver fatto qualche ritocchino. Niente di invasivo ma semplici trattamenti mirati, come lei stessa ha spiegato: " Non posso dire di non esser ricorsa alla chirurgia estetica, ma molto poco se non per idratare e nutrire la pelle. Non cambierei nulla ma è giusto curarsi e volersi bene ".