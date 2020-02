Mara Venier: "Conosco Nicola da 20 anni e lo risposerei di nuovo"

Intervistata dal settimanale Oggi, Mara Venier racconta come è nato l'amore col suo Nicola Carraro e rivela che sarebbe pronta a sposarlo di nuovo, ma solo a una condizione: in spiaggia a Santo Domingo.

Sono passati venti anni dalla sera in cui la signora della domenica incontrò l'imprenditore, e Mara Venier assicura che lui sarebbe pronto a risposarla ogni giorno: "Me lo dice ogni mattina 'Bagigia, risposiamoci', e io gli rispondo 'Perché non ce separamo, invece?'. Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto". Per convincere Mara a replicare il "grande passo", ci sono alcune condizioni: "Che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy".

Il ricordo del primo incontro con Carraro è ancora vivido nella mente della Venier: "Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica (Melania Rizzoli, ndr) aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare". Alla fine la donna decise di andare a quella cena: "Tra me e me sentivo che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita".

E così Mara Venier indossò un tubino nero, si trucco e arrivò all'appuntamento con un quarto d'ora in anticipo, in cui si concesse una coppa di champagne. Alle otto fece la sua comparsa lo "scapolo d'oro": "Lo guardo e tra me e me mi dico: “Ma che cavolo so’ stata agitata tutto il giorno! Questo è un cumenda milanese, che c’entra con me, che sono una pesciarola?”. La tavola era rotonda, ce l’avevo di fronte, “accerchiato” da queste signore".

Nonostante non fossero seduti vicini, ma separati da un vaso di fiori al centro della tavola, Nicola si rivolse a Mara con una frase che la lasciò di stucco: "Io la conosco perché so che lei fa un’ottima pasta e fagioli". A rivelare a Carraro questo segreto era stato l'ex della Venier, Jerry Calà, con cui l'imprenditore aveva lavorato alcuni anni prima.

Mara assicura che tra di loro non fu colpo di fulmine: il primo bacio arrivò solo un mese dopo, e fu proprio Mara a prendere l'iniziativa. La cornice fu nuovamente una cena con amici: "Mi sono alzata e ho annunciato a tutti: 'Vado in bagno'. Poi, all’ultimo, prima della toilette ho fatto uno scatto, sono andata da Nicola e gli ho stampato un lungo bacio sulla bocca". Carraro rimase sconvolto. In modo positivo, evidentemente.

