Mara Venier saluta gli italiani lontani e si commuove

Per la prima volta dopo 44 anni, Domenica In non è andata in onda per dare spazio all’informazione con Italia Sì di Marco Liorni, ma Mara Venier ha aperto la trasmissione del collega in diretta su Skype.

“ Non avrei mai pensato di cominciare la domenica pomeriggio alle 2 da casa mia collegata con il cellulare, ma purtroppo l’emergenza, in questo momento drammatico che stiamo passando per il coronavirus, ha fatto sospendere momentaneamente Domenica In – ha esordio la conduttrice di Rai 1, ammettendo di essere rammaricata per questa assenza forzata dal piccolo schermo - . Io, oggi, sarò comunque con voi anche se sono impedita con la tecnologia e ho chiesto al mio amico Marco Liorni di essere lì ”.

In collegamento via Skype con molti volti noti dello spettacolo, quindi, Liorni ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 alternando momenti di allegria ad altri di informazione sulle ultime novità riguardanti il coronavirus. In una nuova diretta telefonica con la Venier, però, la conduttrice non è riuscita a trattenere la commozione e, benché solare e ironica come al suo solito, “zia Mara” si è fatta prendere dalle emozioni quando ha pensato all’unità dell’Italia e ai connazionali lontani in un momento così difficile e drammatico per tutta la Nazione.

Dopo aver raccontato di essersi dedicata alla preparazione di lauti pranzi in questi giorni di quarantena, Mara Venier è stata invitata da Liorni a salutare gli italiani in tutto il mondo non riuscendo a trattenere una lacrima. “ Un abbraccio grandissimo, virtuale, a tutti i nostri connazionali che vivono lontani dal nostro meraviglioso Paese. Come ho già detto, noi italiani siamo i più fighi ”, ha detto lei con la voce rotta dalla commozione.