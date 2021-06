"Scusatemi, è un momento difficile". E la Venier scoppia a piangere

Mara Venier sta attraversando un momento complicato della sua vita a causa di un intervento odontoiatrico che non è andato a buon fine. Una protesti ha lesionato un nervo del volto della conduttrice, che ha dovuto sottoporsi a un secondo intervento d'urgenza. Attualmente, la conduttrice soffre di una insensibilità diffusa al volto e serviranno alcuni mesi per capire se la situazione potrà ristabilirsi autonomamente o se sarà necessario un altro intervento. Intanto, però, Mara Venier non è voluta mancare all'appuntamento con la penultima puntata di Domenica In della stagione e in apertura non è riuscita a trattenere le lacrime e non ha nascosto la commozione.

" Voglio cominciare questa domenica ringraziando le persone che mi hanno mandato tanti messaggi, in questi che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore, tanti tanti messaggi mi sono arrivati da persone comuni, persone che mi seguono su Instagram, tutti gli amici, tutti i colleghi… ", ed è a questo punto che Mara Venier non è riuscita a trattenere la commozione, lasciandosi andare al pianto. Provata nel morale per un episodio che, come lei stessa ha dichiarato, le ha cambiato la vita in un attimo, la conduttrice di Rai 1 non ha però lasciato lo studio e ha portato avanti la trasmissione fino alla fine. In sottofondo, la band di Domenica In ha intonato la canzone Rossi che da tre anni fa da colonna sonora al programma domenicale, il brano "Eh già...".

La puntata poi è corsa via senza particolari problemi per la conduttrice veneta, che nel suo studio ha ospitato tra gli altri anche Orietta Berti, reduce dal successo di Mille, brano in vetta alle classifiche. Mara Venier è anche riuscita ad abbozzare qualche passo di coreografia insieme a Orietta Berti per la gioia del pubblico a casa, che ha apprezzato lo spirito della conduttrice nonostante il momento difficile. Mara Venier sarà in onda ancora per una puntata, l'ultima, prima di andare in ferie e cercare di riprendersi in vista della nuova stagione che partirà a settembre. Nonostante alcune voci la volevano in procinto di lasciare Domenica In, la conduttrice veneta ha deciso di concedersi almeno un altro anno insieme al suo pubblico per l'appuntamento domenicale, probabilmente in attesa di trovare nuovi progetti. Trascorrerà l'estate in compagnia di suo marito Nicola Carrato e del nipotino, che anche in questi giorni così difficili è sempre riuscito a strapparle un sorriso nel dolore.