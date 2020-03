Mara Venier si commuove a Domenica in: "Spero che torneremo ad abbracciarci"

Dopo aver subito una domenica di sospensione per via dell'emergenza coronavirus, lo scorso 22 marzo Domenica in ha segnato il suo ritorno nel palinsesto di Rai 1. In una recente intervista concessa a La stampa, la conduttrice del noto format domenicale, Mara Venier, aveva motivato la scelta di tornare in diretta, legata alla sua volontà di intrattenere tutti coloro che combattono il patogeno in questi difficili giorni di quarantena. E ha voluto parlare della sua decisione anche in apertura del rinnovato talk domenicale, che ha intrattenuto i telespettatori nella giornata di ieri.

"Eccoci qua, in una nuova puntata di Domenica in -ha, così, esordito, non appena entrata in scena-. Una puntata che mai avrei pensato di fare. Di solito si comincia sempre in allegria, con musica. Questa volta, invece, cominciamo in maniera diversa. Volevo essere qui, volevo essere con voi. Volevo essere vicina a chi è in prima linea. Vicina ai parenti di tutte le persone che stanno male e vicina a tutte le persone che hanno perso qualcuno". E, parlando al suo pubblico con la voce rotta dalla commozione, ha proseguito visibilmente provata: "Per me è stranissimo essere qui, in questo studio vuoto. E ringrazio tutti i miei collaboratori che sono qui con le mascherine per garantire il servizio pubblico”.

In diretta a Domenica in si è confermata l'assenza del pubblico in studio, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'emergenza coronavirus- e si sono registrati dei collegamenti via Skype, che hanno visto protagonisti gli ospiti della stessa. E, introducendo il contenuto della sua ultima diretta, Mara Venier ha rivolto ai telespettatori un sentito augurio: "Io sono abituata a toccare, abbracciare le persone, sono molto carnale nei miei rapporti. Per un po’ di tempo non potremo abbracciarci. Ma, io spero che torneremo presto a farlo. Mi auguro che anche voi possiate presto tornare ad abbracciarvi. Per cui, questa puntata la voglio cominciare così, con un filmato che voglio dedicare a tutti".

Alle ultime parole di Mara Venier è seguito un filmato mandato in onda dalla regia del format, contenente le esclusive immagini degli abbracci registratisi tra la conduttrice e alcuni degli ospiti che hanno animato Domenica in, tra cui il marito del volto Rai, Nicola Carraro. E, alla visione del filmato in questione - condiviso in queste ore dalla stessa conduttrice su Instagram- la Venier è apparsa con le lacrime agli occhi nel suo studio, al ricordo degli emozionanti momenti vissuti in tv e dei tempi in cui ci si poteva abbracciare spensierati.

