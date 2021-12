Jacobs dimentica le piste per fare la star

Erano pochi gli italiani che per passione, patriottismo, curiosità, o anche solo per avere un argomento di cui parlare con amici, il primo agosto non erano sintonizzati sulle olimpiadi di Tokyo per assistere all'impresa di Marcell Jacobs. Il campione italo-americano ci ha resi orgogliosi, per ben due volte in pochi giorni, di essere italiani. La nuova freccia azzurra ha battuto tutti e ha beffato gli inglesi, che poi si è scoperto avessero un dopato nella squadra della staffetta. Insieme agli Azzurri di Mancini è il simbolo dell'Italia sportiva del 2021, quella capace di vincere tutto. Ma poi?

Poi boh. Marcell Jacobs è sparito dai radar, ma solo da quelli sportivi, si intende. Arrivato a Tokyo (quasi) da perfetto sconosciuto, il campione olimpico dei 100 metri non ha più gareggiato. Jacobs non ha la propensione allo sport di squadra, come ha dimostrato in varie occasioni alimentando la rivalità con Filippo Tortu e dichiarando apertamente che a lui interessa farsi notare. Prima della staffetta, Jacobs dichiarò: " Voglio correre la quarta frazione, perché la gloria se la prende l’ultimo. Fino all’anno scorso il più forte era Tortu, quindi era giusto che l’onore toccasse a lui, ma adesso i ruoli si sono invertiti e chiederò di invertire anche le posizioni in pista ".

Ed è proprio in quest'ottica che ha strizzato l'occhio alla tv in più occasioni. Ha rilasciato svariate interviste ed è stato onesto quando ha ammesso di amare i riflettori. " Trovo giusto sfruttare tutto ciò che può farmi conoscere ", ha detto qualche mese fa in un'intervista, aggiungendo: " La popolarità mi piace da morire. Ho sempre desiderato essere riconosciuto per la strada ".

E infatti fa parte della Doom Entertainment. Più che chiedervi cos'è, dovreste chiedervi chi c'è dietro. Infatti, la Doom Entertainment è l'etichetta discografica, nonché l'agezia di talent management, di Fedez. E quale scelta migliore che non legarsi alla metà del duo Ferragnez per diventare popolari? E infatti ecco che Marcell Jacobs in questi giorni ha lanciato l'esca per un ulteriore passo avanti nella costruzione della sua popolarità, accarezzando l'idea di una serie sull'impronta di quella dei Ferragnez, che a loro volta hanno fatto una serie sull'impronta dei Kardashian. " L'idea di fare un reality sulla nostra vita mi stuzzica. Una serie su di noi (insieme alla fidanzata, ndr) potrebbe essere interessante perché farebbe capire com'è la vita di un atleta fuori dalla pista ". Bisogna capire se potrebbe essere interessante anche per il pubblico.

Marcell Jacobs sembra essere alla costante ricerca di visibilità. Certo, a settembre ha detto no a Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le stelle, nonostante la sua futura moglie (nonché influencer) sia sembrata entusiasta all'idea che Jacobs vi partecipasse. Intanto potrebbe salire sul palco di Sanremo. Ma non sarebbe meglio concentrarsi solo sui prossimi appuntamenti sportivi?