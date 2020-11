Marco Baldini è diventato papà

Dopo un lungo periodo buio dovuto ai problemi per la ludopatia che gli avevano portato anche grandi problemi economici, finalmente una bella notizia per il conduttore radiofonico Marco Baldini indimenticabile mattatore per tanti anni insieme a Fiorello, che a 61 anni è diventato papà. Il piccolo si chiama Leonardo ed è nato il primo novembre ma solo oggi Baldini ha dato la notizia sul suo profilo Instagram postando la foto della mano del neonato che stringe il suo dito. Commovente anche la frase che ha scelto per dare il benvenuto al suo primo figlio: “ Niente di proibito. Tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente. Tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante! ” prendendo in prestito una frase della canzone Gigante di Piero Pelù.

Il piccolo è nato dall’amore con la compagna Aurora di 27 anni più piccola di lui. I due si sono conosciuti quattro anni fa in un periodo particolarmente complicato per entrambi: “ Davanti ad un bicchiere di vino ” aveva raccontato il conduttore radiofonico durante un’intervista a Caterina Balivo. Lei appena uscita da un matrimonio complicato e lui con i problemi di ludopatia. " Ci siamo ritrovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi ”.

L’amore a prima vista ha completamente cambiato le loro vite riportandole su binari più tranquilli e l’arrivo di Leonardo è ora la bellissima conclusione di questa nuova strada intrapresa dai due. Marco ha iniziato nuovamente il suo lavoro di conduttore radiofonico appianando soprattutto i problemi economici che per molti anni lo avevano afflitto.

La notizia della gravidanza è stata tenuta segreta il più a lungo possibile ed era stato poi data da Baldini il giorno del suo 61o compleanno con una foto del pancione della compagna: “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”. Tanti gli auguri che sono arrivati a dimostrazione dell’affetto che la gente ha per il conduttore, ma soprattutto per la felicità di una nuova vita che è arrivata e che ha portato finalmente tanta serenità a Marco Baldini e alla sua compagna Aurora.