Marco Baldini: "Potevo essere a Sanremo con Amadeus, Fiorello e Savino"

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Marco Baldini ha raccontato il dramma vissuto per la morte del padre e si è lasciato andare ad una riflessione sul Festival di Sanremo, di cui sono stati protagonisti tre suoi grandi amici storici: Amadeus, Fiorello e Nicola Savino.

In seguito ai problemi avuti per la ludopatia e ai debiti contratti in quegli anni, l’amicizia tra Baldini e Fiorello si era incrinata. Ad oggi, però, come spiegato proprio da Marco, i suoi rapporti con lo showman sono buoni e l’ultimo messaggio tra i due è stato durante Sanremo. “ Gli ho scritto un messaggio irripetibile quando l’ho visto scendere le scale vestito da donna, e lui mi ha risposto in maniera irripetibile a sua volta – ha raccontato lui alla Balivo - . La goliardia tra noi rimane ”.

“ Fiorello resta una di quelle persone che metto nella categoria amici, che io non ho saputo comprendere al momento giusto – ha ammesso ancora lui - . Lui non mi dava il pesce, ma mi insegnava a pescare. Io non l’ho capito e ho perso un’occasione ”. Ed è stata proprio questa chance non colta al momento opportuno che, unita agli errori del passato, lo ha portato a comprendere come tutto si sia riversato contro di lui e la sua carriera.

“ Facevo un programma in radio condotto da me con Fiorello, Amadeus faceva i personaggi e Savino il fonico – ha spiegato Baldini - . Vedere loro tre sul palco di Sanremo...quello è proprio l’emblema degli errori che ho fatto ”. “P erché, probabilmente, conoscendo la generosità di Rosario, il feeling e l’amicizia che c’è sempre stata tra Amadeus, me, Rosario e Nicola Savino, forse anche io sarei stato su quel palco – ha aggiunto Marco - . Però le cose succedono. Mai piangere sul latte versato ”.