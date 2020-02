Durissimo scontro a Pechino Express tra Marco Berry e la figlia Ludovica

Prima tappa letale per Marco Berry e Ludovica Marchisio. La coppia 'Padre e Figlia' di Pechino Express 2020 si è classificata nelle ultime posizioni e a fine puntata è stata eliminata dal gioco. Per il duo si è rivelato un viaggio più breve e complicato del previsto, con incomprensioni, litigate e lacrime.

Marco Berry e Ludovica Marchisio, durissimo scontro a Pechino Express

Marco Berry e Ludovica Marchisio sono stati protagonisti di una lite furiosa che ha spinto la figlia a minacciare l'abbandono del reality. Tutto è accaduto durante la missione in Thailandia, dove erano ospiti in una casa di una famiglia locale. A far scatenare le ire dei due concorrenti è stata la missione del giorno, che consisteva nella ricerca di una determinata tipologia di banane. La tensione è salita alle stelle quando Marco Berry, irritato dall'insistenza della figlia ha alzato la voce. Ludovica non è rimasta ad ascoltare e ha risposto per le rime al padre: “Ti conosco, sei mio papà, non sei calmissimo. Non mi devi far inca*zare”. Berry a quel punto è esploso: "Ora basa!". I toni si sono alzati ulteriormente quando l'ex iena ha mandato a quel paese Ludovica, che offesa voleva rinunciare al prosieguo della gara. "Non mi puoi puntare il dito contro”, le ha detto Berry. “Sì, invece!", la rispostina piccata della giovane.

La situazione è degenerata durante la ricerca del passaggio in auto verso la destinazione finale della prima tappa, Surat Thani. Marco Berry e Ludovica Marchisio hanno discusso e battibeccato di continuo, anche sulle strategie da adottare per ottenerlo. Tra un tentativo e l'altro sono volate parole grosse. Il reporter, che si era innervosito anche contro il cameraman del reality, ha ritrovato la calma solo una volta giunto a Surat Thani, dove tutto sommato ha preso con lo spirito giusto l'inevitabile eliminazione.

Dopo l'annuncio della classifica di Costantino Della Gherardesca, Marco Berry e Ludovica Marchisio si sono riappacificati. "Quest'esperienza ci ha permesso di vedere a Thailandia da un punto di vista diverso", ha detto il padre. Ludovica, nonostante l'esperienza spigolosa ed un carattere alquanto fumantino, ha fatto intendere di aver esagerato con papà Marco: "Mi sarebbe piaciuto restare per sistemare le cose. Mi porterò comunque nel cuore i sorrisi di questa gente".