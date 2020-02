Soleil Sorge: "Jeremias con una mia amica? Tenta di guarire abbassandosi di livello”

L’avventura di Soleil Sorge a Pechino Express è appena iniziata, ma i fan della ex corteggiatrice di Uomini e Donne non dimenticano la sua relazione con Jeremias Rodriguez a L’Isola dei famosi.

I due, che si sono scoperti innamorati sulle spiagge dell’Honduras, hanno vissuto una relazione fatta di alti e bassi e conclusasi qualche mese fa. Era stata proprio Soleil a confermare che lei e il fratello di Belen si erano detti definitivamente addio perché, nonostante i sentimenti ci fossero, i loro caratteri risultavano del tutto incompatibili. Così, dopo l’ufficializzazione della rottura, hanno iniziato a circolare delle voci riguardanti una nuova conoscenza di Jeremias con un’amica della Sorge.

Gli utenti del web più attenti, infatti, hanno notato uno strano scambio di “like” tra Rodriguez e Martina Luchena, anche lei volto conosciuto al pubblico di Uomini e Donne. I ben informati, inoltre, sostengono che tra loro ci sia un flirt in corso e molti hanno ritenuto opportuno segnalarlo proprio a Soleil. Lei, che è solita non commentare le vicende della sua vita privata, questa volta ha fatto un’eccezione lanciando una sonora frecciatina all’ex fidanzato e alla sua presunta amica.

“ Una delle poche ad essere perfetta nella sua semplicità e su questo non ci piove, ma oggi il dubbio è un altro, Martina Luchena e Jeremias hanno aspettato che vi lasciate ufficialmente per iniziarsi a seguire oggi sui social? Prima c’era un veto? Certo che la chiarezza non è per tutti e sfortunatamente non tutti sono come te ”, ha commentato uno dei fan della Sorge al quale lei non ha esitato a replicare confermando che, forse, tra Rodriguez e la Luchena ci potrebbe essere davvero del tenero.