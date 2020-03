Marco Bocci canta sui social: "Sbrocchiamo ma resistiamo"

La musica è diventata uno dei migliori passatempi degli italiani in queste settimane di lunga quarantena. Musica e balli dal balcone, concerti in diretta social e tanto karaoke live. Insomma si fa quel che si può per scacciare la noia (e la malinconia) e cercare di far passare il tempo. É quello che stanno facendo, da giorni, moltissimi volti noti italiani e anche Marco Bocci e Laura Chiatti, che sul web condividono con i numerosi follower i loro momenti canori.

Nell’ultimo video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram l’attore, reduce dall’esordio alla regia con il film "A Tor Bella Monaca Non Piove Mai", ha intrattenuto i suoi fan con un divertente video musicale, scatenando anche la reazione ironica della moglie Laura Chiatti che, nei commenti, ha scritto: " Io vado a vivere in garage ". Marco Bocci ha regalato una versione live del famoso brano del 1979 di Lucio Dalla, "Anna e Marco". Con tanto di microfono da karaoke in versione dorata, Marco Bocci ha interpretato la canzone, sostituendo qualche parola ad hoc e contestualizzando il brano all’attuale situazione, coinvolgendo nel gioco anche i suoi due figli Pablo e Enea, muniti di colorati strumenti musicali.