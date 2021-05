Un nuovo amore per Taylor Mega?

Costa Azzurra galeotta per Taylor Mega e Marco Ferri? L'influencer 27enne e il modello, ex concorrente del Grande Fratello spagnolo, stanno trascorrendo una mini vacanza lungo la costa francese tra Cannes e Monte Carlo. Un weekend lungo in compagnia di altri amici, che li ha visti protagonisti dei social network tra video e foto.

La coppia non si è ancora mai mostrata insieme su Instagram, ma le storie condivise da entrambi sui rispettivi profili svelano più del dovuto. Taylor Mega e Marco Ferri si sono imbarcati su un lussuoso yacht venerdì scorso e da ormai quattro giorni vivono a bordo della splendida imbarcazione che, di sera, sosta nel porto di Cannes. Insieme a loro un'altra influencer Francesca Del Bufalo e un altro misterioso amico, che compare in alcuni video condivisi dalla Mega attraverso il suo account Instagram.

Tra cene a Monte Carlo, aperitivi al tramonto e relax a bordo dello yacht, Taylor e Marco Ferri hanno cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro vacanza insieme, come amici o forse come nuova. Nelle foto e nei video condivisi sui social network, però, in diverse occasioni appaiono l'uno vicino all'altra. Il gossip è di quelli piccanti ma, al momento, non trova conferme ufficiali dai diretti interessati. Solo in una storia pubblicata dalla Del Bufalo sulla sua pagina Instagram si vede Ferri riprendere con il telefonino Taylor per un video destinato al web.

I contenuti pubblicati da Taylor Mega e da Marco Ferri, intanto, stanno facendo scatenare i loro fan e i seguaci. Per molti questa mini vacanza francese sarebbe la conferma di una storia tra loro. Le premesse per la nuova coppia dell'estate sembrano esserci tutte. Taylor è reduce dalla fine della relazione con il rapper Tony Effe, con il quale viveva da tempo una storia fatta di alti e bassi. Ferri, 32 anni, sembra invece aver dimenticato la modella sudafricana, Anna Modler, con la quale si era mostrato nei mesi scorsi su Instagram. La Modler era l'ex fidanzata del calciatore Alexis Sanchez e con Ferri era venuta addirittura a Milano lo scorso settembre. La notizia ufficiale della loro rottura non c'è mai stata, come invece era successo con Taylor Mega, che aveva scelto il web per annunciare l'addio a Tony Effe. Ma per molti questo weekend romantico in Costa Azzurra sarebbe un'ulteriore conferma della fine della relazione e dell'inizio di una nuova passione.